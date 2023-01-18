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توجيه وزاري للأمانات: ألزموا المطاعم وقصور الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة

وجَّه وزير الشؤون البلدية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، جميع الأمانات بإلزام المطاعم وقصور وقاعات الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة.

وزارة الشؤون البلدية القروية جمعيات حفظ النعمة

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توجيه وزاري للأمانات: ألزموا المطاعم وقصور الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة
سبق

وجَّه وزير الشؤون البلدية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، جميع الأمانات بإلزام المطاعم وقصور وقاعات الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة.

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
10:05 PM

توجيه وزاري للأمانات: ألزموا المطاعم وقصور الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
22
6,730

وجَّه وزير الشؤون البلدية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، جميع الأمانات بإلزام المطاعم وقصور وقاعات الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة.

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