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عمران خان: الهند تثير هستيريا الحرب

بعد تصريح مسؤولين أمريكيين لـ"فورين بولسي"

ألقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان باللوم على حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند في "إثارة هستيريا الحرب"، وذلك بسبب مزاعم عن إسقاط الهند مقاتلة باكستانية من طراز إف-16 خلال مواجهة بين البلدين في فبراير (شباط) الماضي.

وقال "خان" في تغريدة على "تويتر": "إن الحقيقة تسود دومًا، وهي السياسة الأفضل دائمًا".

وأضاف: "سعي حزب بهاراتيا جاناتا للفوز في الانتخابات بإثارة هستيريا الحرب وادعاء إسقاط مقاتلة باكستانية من طراز إف-16 جاء بنتيجة عكسية بتأكيد مسؤولين أمريكيين دفاعيين أيضًا أن الأسطول الباكستاني لا تنقصه مقاتلة من هذا الطراز".

ونقلت مجلة "فورين بوليسي"، ومقرها الولايات المتحدة، عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين، أن جميع مقاتلات إف-16 الباكستانية موجودة، مما يناقض ما أعلنته القوات الجوية الهندية عن إسقاطها إحدى هذه المقاتلات.

وخاض البلدان النوويان معركة جوية تتعلق بإقليم كشمير المتنازع عليه، بعد يوم من عبور مقاتلات هندية الحدود إلى باكستان، لتهاجم ما يشتبه بأنه معسكر لمسلحين مناهضين لنيودلهي.

وأُسقطت طائرة هندية خلال المعركة وأسر قائدها بعدما قفز من الطائرة على الجانب الباكستاني من الحدود، وأفرجت إسلام آباد لاحقًا عن الطيار.

وقالت الهند إنها أسقطت أيضًا طائرة باكستانية وعرضت القوات الجوية قطعًا من صاروخ قالت إن مقاتلة باكستانية من طراز إف-16 أطلقته قبل سقوطها.

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عمران خان: الهند تثير هستيريا الحرب
سبق

ألقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان باللوم على حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند في "إثارة هستيريا الحرب"، وذلك بسبب مزاعم عن إسقاط الهند مقاتلة باكستانية من طراز إف-16 خلال مواجهة بين البلدين في فبراير (شباط) الماضي.

وقال "خان" في تغريدة على "تويتر": "إن الحقيقة تسود دومًا، وهي السياسة الأفضل دائمًا".

وأضاف: "سعي حزب بهاراتيا جاناتا للفوز في الانتخابات بإثارة هستيريا الحرب وادعاء إسقاط مقاتلة باكستانية من طراز إف-16 جاء بنتيجة عكسية بتأكيد مسؤولين أمريكيين دفاعيين أيضًا أن الأسطول الباكستاني لا تنقصه مقاتلة من هذا الطراز".

ونقلت مجلة "فورين بوليسي"، ومقرها الولايات المتحدة، عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين، أن جميع مقاتلات إف-16 الباكستانية موجودة، مما يناقض ما أعلنته القوات الجوية الهندية عن إسقاطها إحدى هذه المقاتلات.

وخاض البلدان النوويان معركة جوية تتعلق بإقليم كشمير المتنازع عليه، بعد يوم من عبور مقاتلات هندية الحدود إلى باكستان، لتهاجم ما يشتبه بأنه معسكر لمسلحين مناهضين لنيودلهي.

وأُسقطت طائرة هندية خلال المعركة وأسر قائدها بعدما قفز من الطائرة على الجانب الباكستاني من الحدود، وأفرجت إسلام آباد لاحقًا عن الطيار.

وقالت الهند إنها أسقطت أيضًا طائرة باكستانية وعرضت القوات الجوية قطعًا من صاروخ قالت إن مقاتلة باكستانية من طراز إف-16 أطلقته قبل سقوطها.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
06:54 PM

عمران خان: الهند تثير هستيريا الحرب

بعد تصريح مسؤولين أمريكيين لـ"فورين بولسي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ألقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان باللوم على حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند في "إثارة هستيريا الحرب"، وذلك بسبب مزاعم عن إسقاط الهند مقاتلة باكستانية من طراز إف-16 خلال مواجهة بين البلدين في فبراير (شباط) الماضي.

وقال "خان" في تغريدة على "تويتر": "إن الحقيقة تسود دومًا، وهي السياسة الأفضل دائمًا".

وأضاف: "سعي حزب بهاراتيا جاناتا للفوز في الانتخابات بإثارة هستيريا الحرب وادعاء إسقاط مقاتلة باكستانية من طراز إف-16 جاء بنتيجة عكسية بتأكيد مسؤولين أمريكيين دفاعيين أيضًا أن الأسطول الباكستاني لا تنقصه مقاتلة من هذا الطراز".

ونقلت مجلة "فورين بوليسي"، ومقرها الولايات المتحدة، عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين، أن جميع مقاتلات إف-16 الباكستانية موجودة، مما يناقض ما أعلنته القوات الجوية الهندية عن إسقاطها إحدى هذه المقاتلات.

وخاض البلدان النوويان معركة جوية تتعلق بإقليم كشمير المتنازع عليه، بعد يوم من عبور مقاتلات هندية الحدود إلى باكستان، لتهاجم ما يشتبه بأنه معسكر لمسلحين مناهضين لنيودلهي.

وأُسقطت طائرة هندية خلال المعركة وأسر قائدها بعدما قفز من الطائرة على الجانب الباكستاني من الحدود، وأفرجت إسلام آباد لاحقًا عن الطيار.

وقالت الهند إنها أسقطت أيضًا طائرة باكستانية وعرضت القوات الجوية قطعًا من صاروخ قالت إن مقاتلة باكستانية من طراز إف-16 أطلقته قبل سقوطها.

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