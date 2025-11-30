النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الاتصالات" تكشف عن متوسط سرعات الإنترنت لمقدمي الخدمات بالمملكة

إجمالي المحافظات المشمولة بتغطية الجيل الخامس وصلت 76 بمختلف مناطق

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن ارتفاع نسبة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2021م، ليصل إجمالي المحافظات المشمولة بتغطية الجيل الخامس إلى 76 محافظة في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الهيئة في تقريرها الربعي "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة عن تصدر شركة "STC" لقائمة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة، حيث نشرت الشركة خدمات الجيل الخامس في 60 محافظة، فيما حلت شركة "زين" في المركز الثاني، حيث نشرت خدمات الجيل الخامس في 46 محافظة، وشركة "موبايلي" في المركز الثالث بعد نشر خدمات الجيل الخامس في 20 محافظة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ورصد التقرير الصادر عن "هيئة الاتصالات" في نهاية الربع الثالث من العام 2021م، تسجيل سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل في المملكة لمتوسط سرعة يصل إلى 367.73 ميجابت في الثانية، وتسجيل شركة "STC" لأعلى متوسط سرعة تحميل للإنترنت المتنقل لخدمة الجيل الخامس بسرعة تصل إلى 393.81 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة "زين" في المركز الثاني بمتوسط سرعة 341.9 ميجابت في الثانية، وحلت شركة "موبايلي" في المركز الثالث بمتوسط سرعة تحميل تصل إلى 290.25 ميجابت في الثانية.

كما كشف تقرير "مقياس" عن تصدر شركة "زين" لأداء مقدمي خدمات الاتصالات في نشر خدمات الجيل الخامس في المناطق: الرياض، والقصيم، وحائل، والمنطقة الشرقية، ونجران، وعسير، وجازان، والباحة، والمدينة المنورة، وتبوك. فيما تصدرت شركة "STC" منطقتَي الحدود الشمالية، والجوف، بينما سجلت شركة "موبايلي" أفضل أداء في منطقة مكة المكرمة.

ويأتي تقرير "مقياس" في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين، برفع مستوى الشفافية في السوق بنشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الاتصالات" تكشف عن متوسط سرعات الإنترنت لمقدمي الخدمات بالمملكة
سبق

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن ارتفاع نسبة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2021م، ليصل إجمالي المحافظات المشمولة بتغطية الجيل الخامس إلى 76 محافظة في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الهيئة في تقريرها الربعي "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة عن تصدر شركة "STC" لقائمة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة، حيث نشرت الشركة خدمات الجيل الخامس في 60 محافظة، فيما حلت شركة "زين" في المركز الثاني، حيث نشرت خدمات الجيل الخامس في 46 محافظة، وشركة "موبايلي" في المركز الثالث بعد نشر خدمات الجيل الخامس في 20 محافظة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ورصد التقرير الصادر عن "هيئة الاتصالات" في نهاية الربع الثالث من العام 2021م، تسجيل سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل في المملكة لمتوسط سرعة يصل إلى 367.73 ميجابت في الثانية، وتسجيل شركة "STC" لأعلى متوسط سرعة تحميل للإنترنت المتنقل لخدمة الجيل الخامس بسرعة تصل إلى 393.81 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة "زين" في المركز الثاني بمتوسط سرعة 341.9 ميجابت في الثانية، وحلت شركة "موبايلي" في المركز الثالث بمتوسط سرعة تحميل تصل إلى 290.25 ميجابت في الثانية.

كما كشف تقرير "مقياس" عن تصدر شركة "زين" لأداء مقدمي خدمات الاتصالات في نشر خدمات الجيل الخامس في المناطق: الرياض، والقصيم، وحائل، والمنطقة الشرقية، ونجران، وعسير، وجازان، والباحة، والمدينة المنورة، وتبوك. فيما تصدرت شركة "STC" منطقتَي الحدود الشمالية، والجوف، بينما سجلت شركة "موبايلي" أفضل أداء في منطقة مكة المكرمة.

ويأتي تقرير "مقياس" في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين، برفع مستوى الشفافية في السوق بنشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
05:45 PM

"الاتصالات" تكشف عن متوسط سرعات الإنترنت لمقدمي الخدمات بالمملكة

إجمالي المحافظات المشمولة بتغطية الجيل الخامس وصلت 76 بمختلف مناطق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
949

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن ارتفاع نسبة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2021م، ليصل إجمالي المحافظات المشمولة بتغطية الجيل الخامس إلى 76 محافظة في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الهيئة في تقريرها الربعي "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة عن تصدر شركة "STC" لقائمة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة، حيث نشرت الشركة خدمات الجيل الخامس في 60 محافظة، فيما حلت شركة "زين" في المركز الثاني، حيث نشرت خدمات الجيل الخامس في 46 محافظة، وشركة "موبايلي" في المركز الثالث بعد نشر خدمات الجيل الخامس في 20 محافظة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ورصد التقرير الصادر عن "هيئة الاتصالات" في نهاية الربع الثالث من العام 2021م، تسجيل سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل في المملكة لمتوسط سرعة يصل إلى 367.73 ميجابت في الثانية، وتسجيل شركة "STC" لأعلى متوسط سرعة تحميل للإنترنت المتنقل لخدمة الجيل الخامس بسرعة تصل إلى 393.81 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة "زين" في المركز الثاني بمتوسط سرعة 341.9 ميجابت في الثانية، وحلت شركة "موبايلي" في المركز الثالث بمتوسط سرعة تحميل تصل إلى 290.25 ميجابت في الثانية.

كما كشف تقرير "مقياس" عن تصدر شركة "زين" لأداء مقدمي خدمات الاتصالات في نشر خدمات الجيل الخامس في المناطق: الرياض، والقصيم، وحائل، والمنطقة الشرقية، ونجران، وعسير، وجازان، والباحة، والمدينة المنورة، وتبوك. فيما تصدرت شركة "STC" منطقتَي الحدود الشمالية، والجوف، بينما سجلت شركة "موبايلي" أفضل أداء في منطقة مكة المكرمة.

ويأتي تقرير "مقياس" في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين، برفع مستوى الشفافية في السوق بنشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,014
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,448
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,271
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,314

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة