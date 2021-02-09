النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ابن سمار: إعلان ولي العهد تطوير منظومة التشريعات العدلية خطوة ناجحة

قال: أكدت حرص القيادة الرشيدة على التطوير والعمل المستمر

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد بن سمار؛ بإعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، ومن ضمنها مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات.

وقال ابن سمار "إعلان ولي العهد خطوة موفقة، إن شاء الله تعالى، في الطريق السليم بما يرضي الله، وهو إعلان جاء بعد نظرة القيادة الرشيدة -أيدها الله- ممثلة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في المُضي قدماً في كل ما يجعل هذه البلاد دائماً في المُقدمة ووضع إصلاحات مستمرة ومتجدده تُعزز مِن الكفاءة والأداء.

وتابع: هي خطوة ناجحة أكدت حرص القيادة الرشيدة على التطوير والعمل المستمر، كما ذكر سموه، وتُمثل موجه جديدة من الإصلاحات التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية، وندعو الله أن يحفظ المملكة وحُكامها وشعبها وييسر لنا كُل خير.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
ابن سمار: إعلان ولي العهد تطوير منظومة التشريعات العدلية خطوة ناجحة
سبق

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد بن سمار؛ بإعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، ومن ضمنها مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات.

وقال ابن سمار "إعلان ولي العهد خطوة موفقة، إن شاء الله تعالى، في الطريق السليم بما يرضي الله، وهو إعلان جاء بعد نظرة القيادة الرشيدة -أيدها الله- ممثلة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في المُضي قدماً في كل ما يجعل هذه البلاد دائماً في المُقدمة ووضع إصلاحات مستمرة ومتجدده تُعزز مِن الكفاءة والأداء.

وتابع: هي خطوة ناجحة أكدت حرص القيادة الرشيدة على التطوير والعمل المستمر، كما ذكر سموه، وتُمثل موجه جديدة من الإصلاحات التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية، وندعو الله أن يحفظ المملكة وحُكامها وشعبها وييسر لنا كُل خير.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
08:42 AM

ابن سمار: إعلان ولي العهد تطوير منظومة التشريعات العدلية خطوة ناجحة

قال: أكدت حرص القيادة الرشيدة على التطوير والعمل المستمر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد بن سمار؛ بإعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، ومن ضمنها مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات.

وقال ابن سمار "إعلان ولي العهد خطوة موفقة، إن شاء الله تعالى، في الطريق السليم بما يرضي الله، وهو إعلان جاء بعد نظرة القيادة الرشيدة -أيدها الله- ممثلة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في المُضي قدماً في كل ما يجعل هذه البلاد دائماً في المُقدمة ووضع إصلاحات مستمرة ومتجدده تُعزز مِن الكفاءة والأداء.

وتابع: هي خطوة ناجحة أكدت حرص القيادة الرشيدة على التطوير والعمل المستمر، كما ذكر سموه، وتُمثل موجه جديدة من الإصلاحات التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية، وندعو الله أن يحفظ المملكة وحُكامها وشعبها وييسر لنا كُل خير.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,955
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,412
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,576
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,337

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة