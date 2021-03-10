"كليات الخليج" تفتح باب التسجيل لنيل شهادة "أخصائي مايكروسوفت أوفيس MOS"

لأول مرة في حفر الباطن.. وتمنح الطلاب والطالبات القدرة على تحقيق طموحاتهم

أعلنت كليات الخليج في محافظة حفر الباطن، ممثلة في أكاديمية بناء للتدريب والاستشارات، فتح باب القبول والتسجيل في شهادة برنامج "أخصائي مايكروسوفت أوفيس MOS"، وشهادة تكنولوجيا المعلومات الرائدة عالميًّا، التي تؤكد امتلاك حاملها المعرفة والمهارة والقدرة على استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس، وتُمكِّنه من الاستفادة من كامل المزايا التي تتيحها حزمة مايكروسوفت المكتبية.

وتمنح شهادة "أخصائي مايكروسوفت أوفيس MOS" الطلاب والطالبات القدرة على رسم مسارهم الخاص في سوق العمل، وتحقيق طموحهم، وتلبية كامل احتياجاتهم المكتبية عبر التمكن من برمجيات حزمة مايكروسوفت أوفيس كافة، مثل (الوورد والاكسل والبوربوينت والاكسس والشيربوينت والأوتلوك والونوت).

ودعمًا لجهود وزارة الصحة في الترويج للقاح المضاد لفيروس "كورونا"، وسعيًا نحو سلامة المجتمع، وتشجيعًا لأخذ اللقاح، تقدِّم كليات الخليج، ممثلة بأكاديمية بناء للتدريب والاستشارات، خصمًا يصل إلى 50٪ من قيمة رسوم الدورة.

وتُعد شهادة "أخصائي مايكروسوفت أوفيس MOS" من ضمن الشهادات المهنية الاحترافية العالمية المدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف". ويمكن استرداد قيمة الرسوم والتعويض عن تكاليف التدريب والاختبارات بعد الحصول على الشهادة.

وتقدم كليات الخليج، ممثلة بأكاديمية بناء للتدريب والاستشارات، هذه الشهادة الاحترافية استمرارًا لنشر ثقافة التحوُّل نحو التعليم الرقمي، ومواكبة للخطط الوطنية لرؤية 2030؛ إذ تسعى لتوفير الشهادات المهنية الاحترافية العالمية كافة، التي تشجع وتحفز القوى العاملة الوطنية لتطوير مهاراتهم وخبراتهم في المجالات المتخصصة والمطلوبة في سوق العمل.

وتعتبر كليات الخليج مركزًا معتمدًا لاختبارات الكثير من الشهادات المهنية العالمية، وتقدم ذراعها التدريبية "أكاديمية بناء" عددًا كبيرًا من الدورات التأهيلية في مجالات عدة.

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات والتسجيل في البرنامج عبر الرابط:

https://bna.gulf.edu.sa