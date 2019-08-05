أسعار النفط تهبط على وقع تهديدات ترامب للصين

وسط مخاوف من تراجع الطلب العالمي على الخام

تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض رسومًا على مزيد من الواردات الصينية؛ وهو ما قد يصعّد حربًا تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقدّم التوتر في الشرق الأوسط بعض الدعم للأسعار، مع احتجاز إيران ناقلة قالت إنها تهرّب النفط؛ وفق ما نقلته "رويترز".

وهبط مزيج برنت 50 سنتًا أو 0.8% إلى 61.39 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:29 بتوقيت غرينتش. ولم يكن خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أحسن حظًّا من سابقه؛ إذ انخفض هو الآخر متراجعًا 24 سنتًا أو 0.4% إلى 55.42 دولارًا للبرميل.

وهبط الخامان القياسيان، الأسبوع الماضي؛ إذ انخفض برنت أكثر من 2% والخام الأمريكي نحو 1%.

وقال غولدمان ساكس في تقرير بحثي: "الطلب على النفط مخيب للآمال في 2019 بسبب النشاط الاقتصادي الضعيف والطقس غير الملائم والتوتر التجاري".

وقال ترامب، الأسبوع الماضي، إنه سيفرض رسومًا نِسبتها 10% على ما قيمته 300 مليار دولار من الواردات الصينية، وذكر أنه قد يرفع الرسوم أكثر إذا لم يتحرك الرئيس الصيني شي جين بينغ بسرعة أكبر، للتوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين.

وتعهدت الصين، يوم الجمعة، بالرد على قرار ترامب، وهو تحرك أنهى هدنة تجارية استمرت شهرًا.

وتؤثر الحرب التجارية على النمو الاقتصادي؛ الأمر الذي يؤدي إلى خفض الطلب على السلع الأولية مثل النفط.