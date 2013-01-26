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تحدَّث عن أشخاص لم يتلقوا لقاح كورونا.. "فيسبوك" يحذف منشورًا لـ"نتنياهو"

ذكر أن سياسة الخصوصية لا تسمح بمشاركة المحتوى أو طلب معلومات طبية

حذفت شركة "فيسبوك" منشورًا لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو؛ طالب خلاله الجمهور بتزويده بتفاصيل عن أشخاص من عمر الـ60 وما فوق لم يتلقوا لقاح كورونا، حتى يقنعهم بتلقيه، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، تم توزيع المنشور من خلال برنامج الدردشة لنتنياهو، الذي قامت الشبكة بحظره أيضًا.

وعلقت شبكة فيسبوك على هذا الإجراء قائلة: "وفقًا لسياسة الخصوصية التي نتبعها، نحن لا نسمح بمشاركة المحتوى أو طلب معلومات طبية عن أشخاص. وفي أعقاب مخالفة هذه التعليمات قمنا بإزالة المنشور، وتوقيف برنامج الدردشة بصورة مؤقتة الذي قام بمشاركة هذا المضمون".


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تحدَّث عن أشخاص لم يتلقوا لقاح كورونا.. "فيسبوك" يحذف منشورًا لـ"نتنياهو"
سبق

حذفت شركة "فيسبوك" منشورًا لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو؛ طالب خلاله الجمهور بتزويده بتفاصيل عن أشخاص من عمر الـ60 وما فوق لم يتلقوا لقاح كورونا، حتى يقنعهم بتلقيه، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، تم توزيع المنشور من خلال برنامج الدردشة لنتنياهو، الذي قامت الشبكة بحظره أيضًا.

وعلقت شبكة فيسبوك على هذا الإجراء قائلة: "وفقًا لسياسة الخصوصية التي نتبعها، نحن لا نسمح بمشاركة المحتوى أو طلب معلومات طبية عن أشخاص. وفي أعقاب مخالفة هذه التعليمات قمنا بإزالة المنشور، وتوقيف برنامج الدردشة بصورة مؤقتة الذي قام بمشاركة هذا المضمون".


25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
11:53 PM

تحدَّث عن أشخاص لم يتلقوا لقاح كورونا.. "فيسبوك" يحذف منشورًا لـ"نتنياهو"

ذكر أن سياسة الخصوصية لا تسمح بمشاركة المحتوى أو طلب معلومات طبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذفت شركة "فيسبوك" منشورًا لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو؛ طالب خلاله الجمهور بتزويده بتفاصيل عن أشخاص من عمر الـ60 وما فوق لم يتلقوا لقاح كورونا، حتى يقنعهم بتلقيه، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، تم توزيع المنشور من خلال برنامج الدردشة لنتنياهو، الذي قامت الشبكة بحظره أيضًا.

وعلقت شبكة فيسبوك على هذا الإجراء قائلة: "وفقًا لسياسة الخصوصية التي نتبعها، نحن لا نسمح بمشاركة المحتوى أو طلب معلومات طبية عن أشخاص. وفي أعقاب مخالفة هذه التعليمات قمنا بإزالة المنشور، وتوقيف برنامج الدردشة بصورة مؤقتة الذي قام بمشاركة هذا المضمون".


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