تعرّف على اللاعب والمدرب الأعلى أجرًا بالعالم.. من بلد واحد

وفقًا لتقرير نشرته "فرانس فوتبول" في عددها الصادر هذا الشهر

كشفت تقارير صحفية عن أجور اللاعبين والمدربين الأعلى في العالم، وتصدّر الأرجنتيني ليونيل ميسي فئة اللاعبين؛ فيما كان مواطنه دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الأغلى بين المدربين.

وبحسب ما نشره موقع "روسيا اليوم" الثلاثاء، يتصدر ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين قائمة اللاعبين؛ حيث يحصل على 130 مليون يورو في السنة بمجموع الراتب الإجمالي وريع الإعلانات، وفقًا لتقرير نشرته مجلة "فرانس فوتبول" في عددها الصادر هذا الشهر.

وجاء في المركز الثاني كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي؛ إذ يتقاضى 113 مليون يوروو، وحل ثالثًا نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بأجر يصل إلى 91.5 مليون يورو، ثم أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني بـ44 مليون يورو، ثم في المركز الخامس غاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني 40.2 مليون يورو.

أما فيما يتعلق بقائمة المدربين، فيتقاضى الأرجنتيني سيميوني 41 مليون يورو، وتلاه على القائمة جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق 31 مليون يورو، ثم تيري هنري 25.5 مليون يورو. وجاء في المركز الرابع الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بمبلغ 24 مليون يورو، ثم إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة بـ23 مليون يورو.

وفي كرة القدم النسائية، تحصل النرويجية آدا هيبيربرغ لاعبة ليون الفرنسي على 400 ألف يورو في السنة كأعلى أجر من بين اللاعبات السيدات.