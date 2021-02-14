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1214 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك خلال يوم واحد

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس السبت، أنها سجلت 9741 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1214 وفاة؛ مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و988695 إصابة و173771 وفاة.

وتقول الحكومة: إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن؛ وذلك نظرًا لقلة عدد الاختبارات.

فيروس كورونا الجديد

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1214 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك خلال يوم واحد
سبق

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس السبت، أنها سجلت 9741 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1214 وفاة؛ مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و988695 إصابة و173771 وفاة.

وتقول الحكومة: إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن؛ وذلك نظرًا لقلة عدد الاختبارات.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
08:39 AM

1214 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك خلال يوم واحد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس السبت، أنها سجلت 9741 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1214 وفاة؛ مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و988695 إصابة و173771 وفاة.

وتقول الحكومة: إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن؛ وذلك نظرًا لقلة عدد الاختبارات.

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