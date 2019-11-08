أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان أنه وبالإشارة إلى ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عددٍ من الفتيات للرش بمادة بيضاء من ركاب مركبة، أثناء عبورهن أحد الطرق بمدينة تبوك، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري - بفضل من الله - عن القبض عليهم وهم ثلاثة أحداث، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وأشار الغبان إلى أن شرطة منطقة تبوك إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها. وكانت "سبق" انفردت بخبر قبض الجهات الأمنية بمنطقة تبوك، على شاب أقدَمَ على رش مادة بيضاء (رغوة الثلج) على فتيات أثناء عبورهن أحد الطرقات. وكان مقطع فيديو تم تصويره من كاميرات مراقبة، قد وثّق المشهد الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

انفردت به "سبق".. ضبط 3 أحداث قاموا برش مادة بيضاء على عدد من الفتيات في تبوك وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-11-08 أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان أنه وبالإشارة إلى ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عددٍ من الفتيات للرش بمادة بيضاء من ركاب مركبة، أثناء عبورهن أحد الطرق بمدينة تبوك، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري - بفضل من الله - عن القبض عليهم وهم ثلاثة أحداث، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأشار الغبان إلى أن شرطة منطقة تبوك إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

وكانت "سبق" انفردت بخبر قبض الجهات الأمنية بمنطقة تبوك، على شاب أقدَمَ على رش مادة بيضاء (رغوة الثلج) على فتيات أثناء عبورهن أحد الطرقات.

وكان مقطع فيديو تم تصويره من كاميرات مراقبة، قد وثّق المشهد الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441 06:01 PM

انفردت به "سبق".. ضبط 3 أحداث قاموا برش مادة بيضاء على عدد من الفتيات في تبوك جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم





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أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان أنه وبالإشارة إلى ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عددٍ من الفتيات للرش بمادة بيضاء من ركاب مركبة، أثناء عبورهن أحد الطرق بمدينة تبوك، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري - بفضل من الله - عن القبض عليهم وهم ثلاثة أحداث، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأشار الغبان إلى أن شرطة منطقة تبوك إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

وكانت "سبق" انفردت بخبر قبض الجهات الأمنية بمنطقة تبوك، على شاب أقدَمَ على رش مادة بيضاء (رغوة الثلج) على فتيات أثناء عبورهن أحد الطرقات.

وكان مقطع فيديو تم تصويره من كاميرات مراقبة، قد وثّق المشهد الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.