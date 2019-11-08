النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انفردت به "سبق".. ضبط 3 أحداث قاموا برش مادة بيضاء على عدد من الفتيات في تبوك

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان أنه وبالإشارة إلى ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عددٍ من الفتيات للرش بمادة بيضاء من ركاب مركبة، أثناء عبورهن أحد الطرق بمدينة تبوك، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري - بفضل من الله - عن القبض عليهم وهم ثلاثة أحداث، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأشار الغبان إلى أن شرطة منطقة تبوك إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
وكانت "سبق" انفردت بخبر قبض الجهات الأمنية بمنطقة تبوك، على شاب أقدَمَ على رش مادة بيضاء (رغوة الثلج) على فتيات أثناء عبورهن أحد الطرقات.
وكان مقطع فيديو تم تصويره من كاميرات مراقبة، قد وثّق المشهد الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تبوك المتحدث الإعلامي لشرطة تبوك خالد الغبان شرطة تبوك وزارة الداخلية رغوة الثلج

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انفردت به "سبق".. ضبط 3 أحداث قاموا برش مادة بيضاء على عدد من الفتيات في تبوك
سبق

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان أنه وبالإشارة إلى ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عددٍ من الفتيات للرش بمادة بيضاء من ركاب مركبة، أثناء عبورهن أحد الطرق بمدينة تبوك، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري - بفضل من الله - عن القبض عليهم وهم ثلاثة أحداث، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأشار الغبان إلى أن شرطة منطقة تبوك إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
وكانت "سبق" انفردت بخبر قبض الجهات الأمنية بمنطقة تبوك، على شاب أقدَمَ على رش مادة بيضاء (رغوة الثلج) على فتيات أثناء عبورهن أحد الطرقات.
وكان مقطع فيديو تم تصويره من كاميرات مراقبة، قد وثّق المشهد الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
06:01 PM

انفردت به "سبق".. ضبط 3 أحداث قاموا برش مادة بيضاء على عدد من الفتيات في تبوك

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
10
9,548

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان أنه وبالإشارة إلى ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عددٍ من الفتيات للرش بمادة بيضاء من ركاب مركبة، أثناء عبورهن أحد الطرق بمدينة تبوك، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري - بفضل من الله - عن القبض عليهم وهم ثلاثة أحداث، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأشار الغبان إلى أن شرطة منطقة تبوك إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
وكانت "سبق" انفردت بخبر قبض الجهات الأمنية بمنطقة تبوك، على شاب أقدَمَ على رش مادة بيضاء (رغوة الثلج) على فتيات أثناء عبورهن أحد الطرقات.
وكان مقطع فيديو تم تصويره من كاميرات مراقبة، قد وثّق المشهد الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,908
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,048
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,462
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,709

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة