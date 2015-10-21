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تغطية اكتتاب "العربية للتعهدات الفنية" من قبل المؤسسات بأكثر من 126 مرة

حجم التغطية للفئات المشاركة بلغ 189.9 مليار ريال تخص 15 مليون سهم

أعلنت شركة "جي آي بي كابيتال" المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد الرئيسي بالتغطية في طرح 30% من أسهم الشركة العربية للتعهدات الفنية، أن عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات وصناديق الاستثمار المكتتبة في أسهم الشركة لاقت إقبالاً كبيراً، وحظيت باهتمام بالغ من كل الفئات المشاركة، وحققت نجاحاً لافتاً بحجم تغطية 126.6 مرة.

وأضافت الشركة أن حجم التغطية للفئات المشاركة بلغ نحو 189.9 مليار ريال، حيث خصص لهم خمسة عشر مليون سهم، تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

وأكدت شركة "جي آي بي كابيتال" أنها أتمّت مع الجهات المالية المستلمة كل الاستعدادات اللازمة لاكتتاب الأفراد الذي سينطلق يوم 26 أكتوبر الجاري ويستمر لمدة 3 أيام مضيفة أنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص واحد مليون وخمسمائة ألف سهم كحد أقصى، تمثل ما نسبته 10% من إجمالي الأسهم المعروضة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد، ويحق لمدير الاكتتاب، بموافقة هيئة السوق المالية، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى ثلاثة عشر مليون وخمسمائة ألف سهم تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة السوق المالية سبق لها أن أعلنت عن موافقة مجلس إدارتها بطلب الشركة العربية للتعهدات الفنية “العربية" طرح خمسة عشر مليون سهم، تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة للاكتتاب.

ولمزيد من المعلومات وللاطلاع على نشرة الإصدار الرجاء زيارة موقع تداول الإلكتروني www.saudiexchange.sa، أو هيئة السوق المالية www.cma.org.sa أو الموقع الإلكتروني للشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية" www.al-arabia.com أو الموقع الإلكتروني لشركة جي آي بي كابيتال المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد الرئيسي بالتغطية https://www.gibcapital.com.

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تغطية اكتتاب "العربية للتعهدات الفنية" من قبل المؤسسات بأكثر من 126 مرة
سبق

أعلنت شركة "جي آي بي كابيتال" المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد الرئيسي بالتغطية في طرح 30% من أسهم الشركة العربية للتعهدات الفنية، أن عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات وصناديق الاستثمار المكتتبة في أسهم الشركة لاقت إقبالاً كبيراً، وحظيت باهتمام بالغ من كل الفئات المشاركة، وحققت نجاحاً لافتاً بحجم تغطية 126.6 مرة.

وأضافت الشركة أن حجم التغطية للفئات المشاركة بلغ نحو 189.9 مليار ريال، حيث خصص لهم خمسة عشر مليون سهم، تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

وأكدت شركة "جي آي بي كابيتال" أنها أتمّت مع الجهات المالية المستلمة كل الاستعدادات اللازمة لاكتتاب الأفراد الذي سينطلق يوم 26 أكتوبر الجاري ويستمر لمدة 3 أيام مضيفة أنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص واحد مليون وخمسمائة ألف سهم كحد أقصى، تمثل ما نسبته 10% من إجمالي الأسهم المعروضة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد، ويحق لمدير الاكتتاب، بموافقة هيئة السوق المالية، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى ثلاثة عشر مليون وخمسمائة ألف سهم تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة السوق المالية سبق لها أن أعلنت عن موافقة مجلس إدارتها بطلب الشركة العربية للتعهدات الفنية “العربية" طرح خمسة عشر مليون سهم، تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة للاكتتاب.

ولمزيد من المعلومات وللاطلاع على نشرة الإصدار الرجاء زيارة موقع تداول الإلكتروني www.saudiexchange.sa، أو هيئة السوق المالية www.cma.org.sa أو الموقع الإلكتروني للشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية" www.al-arabia.com أو الموقع الإلكتروني لشركة جي آي بي كابيتال المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد الرئيسي بالتغطية https://www.gibcapital.com.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
12:11 PM

تغطية اكتتاب "العربية للتعهدات الفنية" من قبل المؤسسات بأكثر من 126 مرة

حجم التغطية للفئات المشاركة بلغ 189.9 مليار ريال تخص 15 مليون سهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "جي آي بي كابيتال" المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد الرئيسي بالتغطية في طرح 30% من أسهم الشركة العربية للتعهدات الفنية، أن عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات وصناديق الاستثمار المكتتبة في أسهم الشركة لاقت إقبالاً كبيراً، وحظيت باهتمام بالغ من كل الفئات المشاركة، وحققت نجاحاً لافتاً بحجم تغطية 126.6 مرة.

وأضافت الشركة أن حجم التغطية للفئات المشاركة بلغ نحو 189.9 مليار ريال، حيث خصص لهم خمسة عشر مليون سهم، تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

وأكدت شركة "جي آي بي كابيتال" أنها أتمّت مع الجهات المالية المستلمة كل الاستعدادات اللازمة لاكتتاب الأفراد الذي سينطلق يوم 26 أكتوبر الجاري ويستمر لمدة 3 أيام مضيفة أنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص واحد مليون وخمسمائة ألف سهم كحد أقصى، تمثل ما نسبته 10% من إجمالي الأسهم المعروضة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد، ويحق لمدير الاكتتاب، بموافقة هيئة السوق المالية، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى ثلاثة عشر مليون وخمسمائة ألف سهم تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة السوق المالية سبق لها أن أعلنت عن موافقة مجلس إدارتها بطلب الشركة العربية للتعهدات الفنية “العربية" طرح خمسة عشر مليون سهم، تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة للاكتتاب.

ولمزيد من المعلومات وللاطلاع على نشرة الإصدار الرجاء زيارة موقع تداول الإلكتروني www.saudiexchange.sa، أو هيئة السوق المالية www.cma.org.sa أو الموقع الإلكتروني للشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية" www.al-arabia.com أو الموقع الإلكتروني لشركة جي آي بي كابيتال المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد الرئيسي بالتغطية https://www.gibcapital.com.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,281
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,664
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,969
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,082

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