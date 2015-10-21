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"كاوست" تطلق برنامج زمالة في مجال نقل التقنية لخريجات درجة الدكتوراه للسعوديات

يوفر لهن فرصة التعلم والتدريب والخبرة العملية للمساهمة في اقتصاد الابتكار

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" اليوم الخمس، عن إطلاق برنامج زمالة جديد في مجال نقل التقنية لمدة عامين، يوفر للطالبات السعوديات اللاتي حصلن أخيراً على درجة الدكتوراه، فرصة التعلم والتدرّب والخبرة العملية التي يحتجن إليها للمساهمة في اقتصاد الابتكار المتنامي في المملكة.

يأتي برنامج الزمالة الجديد مع تزايد الطلب على الكفاءات والخبرات الوطنية في مجال الملكية الفكرية ونقل التقنية وخدمات التسويق في الشرق الأوسط، حيث تلعب الملكية الفكرية دورًا محورياً في تحفيز نمو الأعمال والقدرة التنافسية والأداء الاقتصادي الوطني، إضافة لكونها مطلباً أساسياً في تطور الاقتصاد المعرفي في المملكة العربية السعودية وتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة.

تم تصميم برنامج زمالة نقل التقنية في "كاوست" بطريقة عصرية تُقدم العلوم والمعرفة اللازمة للطالبات، وفي الوقت نفسه تساعدهن على التطوير المهني في هذا المجال من خلال العمل المباشر داخل مكتب نقل التقنية في "كاوست" والمشاركة الفاعلة في دراسات الحالة والدورات التدريبية الرسمية (الافتراضية والمباشرة).

وتعتبر البيئة الديناميكية لمكاتب الجامعة مصدراً مهماً لتدريب طالبات الزمالة واكتسابهن الخبرة الميدانية وحصولهن على التوجيه المباشر من الموظفين ذوي الخبرة، وكذلك الممارسين الدوليين الذين تتم دعوتهم للحرم الجامعي بصورة منتظمة.

ومن المتوقع للطالبات اللآتي يكملن برنامج زمالة نقل التقنية في "كاوست" دخول القوى العاملة بقوة، وتبني مناصب وأدوار رفيعة في مجال نقل التقنية داخل الأوساط الأكاديمية والصناعية والحكومية في المملكة.

وقال نائب الرئيس للابتكار والتنمية الاقتصادية في كاوست، د. كيفين كولين، إن خبرة الابتكار المتأصلة في رؤية 2030 " تتطلب قوة عاملة مدربة جيدًا وذات خبرة تساهم في تنويع اقتصاد المملكة، وتدعم توجهها نحو الاقتصاد المعرفي. ومن خلال برامج مثل زمالة نقل التقنية في كاوست، سنتمكن من تطوير الجيل القادم من محترفي الابتكار، وفي الوقت نفسه، نقدم تقنيات كاوست الرائدة عالميًا إلى السوق".

ويعد تسويق التقنية في كاوست مدفوعاً برسالة الجامعة التي تدعم نقل الأبحاث المتميزة من المختبر إلى السوق باعتمادها برامج تطوير التقنية الطموحة، والتي من شأنها تعزيز المحتوى المحلي القوي في مجال ريادة الأعمال.

وفي هذا السياق، برز مكتب نقل التقنية في "كاوست" كواحد من أنجح مكاتب الملكية الفكرية الجامعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع قدرات قياسية لإبرام الصفقات القائمة على الملكية الفكرية مع الشركات المحلية والأجنبية. كما يدعم مكتب نقل التقنية في كاوست النطاق الكامل للابتكار بدءًا من تطوير الطلبة والشراكات العالمية في مجال البحث والتطوير والتدريب والتسويق، كما يتم استشارة مكتب نقل التقنية باستمرار خصوصاً في هذه المرحلة التي تعمل فيها المملكة على توسيع سياسات الملكية الفكرية الخاصة بها.

وحصلت كاوست في عام 2020، على 191 براءة اختراع وقدمت 171 طلبًا لتسجيل براءات اختراع إضافية، كما أبرمت 26 صفقة ترخيص.

للمزيد من المعلومات حول برنامج الزمالة وطلبات التقديم يرجى زيارة الرابط التالي: https://innovation.kaust.edu.sa/inventors/tto-fellows/

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كاوست" تطلق برنامج زمالة في مجال نقل التقنية لخريجات درجة الدكتوراه للسعوديات
سبق

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" اليوم الخمس، عن إطلاق برنامج زمالة جديد في مجال نقل التقنية لمدة عامين، يوفر للطالبات السعوديات اللاتي حصلن أخيراً على درجة الدكتوراه، فرصة التعلم والتدرّب والخبرة العملية التي يحتجن إليها للمساهمة في اقتصاد الابتكار المتنامي في المملكة.

يأتي برنامج الزمالة الجديد مع تزايد الطلب على الكفاءات والخبرات الوطنية في مجال الملكية الفكرية ونقل التقنية وخدمات التسويق في الشرق الأوسط، حيث تلعب الملكية الفكرية دورًا محورياً في تحفيز نمو الأعمال والقدرة التنافسية والأداء الاقتصادي الوطني، إضافة لكونها مطلباً أساسياً في تطور الاقتصاد المعرفي في المملكة العربية السعودية وتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة.

تم تصميم برنامج زمالة نقل التقنية في "كاوست" بطريقة عصرية تُقدم العلوم والمعرفة اللازمة للطالبات، وفي الوقت نفسه تساعدهن على التطوير المهني في هذا المجال من خلال العمل المباشر داخل مكتب نقل التقنية في "كاوست" والمشاركة الفاعلة في دراسات الحالة والدورات التدريبية الرسمية (الافتراضية والمباشرة).

وتعتبر البيئة الديناميكية لمكاتب الجامعة مصدراً مهماً لتدريب طالبات الزمالة واكتسابهن الخبرة الميدانية وحصولهن على التوجيه المباشر من الموظفين ذوي الخبرة، وكذلك الممارسين الدوليين الذين تتم دعوتهم للحرم الجامعي بصورة منتظمة.

ومن المتوقع للطالبات اللآتي يكملن برنامج زمالة نقل التقنية في "كاوست" دخول القوى العاملة بقوة، وتبني مناصب وأدوار رفيعة في مجال نقل التقنية داخل الأوساط الأكاديمية والصناعية والحكومية في المملكة.

وقال نائب الرئيس للابتكار والتنمية الاقتصادية في كاوست، د. كيفين كولين، إن خبرة الابتكار المتأصلة في رؤية 2030 " تتطلب قوة عاملة مدربة جيدًا وذات خبرة تساهم في تنويع اقتصاد المملكة، وتدعم توجهها نحو الاقتصاد المعرفي. ومن خلال برامج مثل زمالة نقل التقنية في كاوست، سنتمكن من تطوير الجيل القادم من محترفي الابتكار، وفي الوقت نفسه، نقدم تقنيات كاوست الرائدة عالميًا إلى السوق".

ويعد تسويق التقنية في كاوست مدفوعاً برسالة الجامعة التي تدعم نقل الأبحاث المتميزة من المختبر إلى السوق باعتمادها برامج تطوير التقنية الطموحة، والتي من شأنها تعزيز المحتوى المحلي القوي في مجال ريادة الأعمال.

وفي هذا السياق، برز مكتب نقل التقنية في "كاوست" كواحد من أنجح مكاتب الملكية الفكرية الجامعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع قدرات قياسية لإبرام الصفقات القائمة على الملكية الفكرية مع الشركات المحلية والأجنبية. كما يدعم مكتب نقل التقنية في كاوست النطاق الكامل للابتكار بدءًا من تطوير الطلبة والشراكات العالمية في مجال البحث والتطوير والتدريب والتسويق، كما يتم استشارة مكتب نقل التقنية باستمرار خصوصاً في هذه المرحلة التي تعمل فيها المملكة على توسيع سياسات الملكية الفكرية الخاصة بها.

وحصلت كاوست في عام 2020، على 191 براءة اختراع وقدمت 171 طلبًا لتسجيل براءات اختراع إضافية، كما أبرمت 26 صفقة ترخيص.

للمزيد من المعلومات حول برنامج الزمالة وطلبات التقديم يرجى زيارة الرابط التالي: https://innovation.kaust.edu.sa/inventors/tto-fellows/

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
03:35 PM

"كاوست" تطلق برنامج زمالة في مجال نقل التقنية لخريجات درجة الدكتوراه للسعوديات

يوفر لهن فرصة التعلم والتدريب والخبرة العملية للمساهمة في اقتصاد الابتكار

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" اليوم الخمس، عن إطلاق برنامج زمالة جديد في مجال نقل التقنية لمدة عامين، يوفر للطالبات السعوديات اللاتي حصلن أخيراً على درجة الدكتوراه، فرصة التعلم والتدرّب والخبرة العملية التي يحتجن إليها للمساهمة في اقتصاد الابتكار المتنامي في المملكة.

يأتي برنامج الزمالة الجديد مع تزايد الطلب على الكفاءات والخبرات الوطنية في مجال الملكية الفكرية ونقل التقنية وخدمات التسويق في الشرق الأوسط، حيث تلعب الملكية الفكرية دورًا محورياً في تحفيز نمو الأعمال والقدرة التنافسية والأداء الاقتصادي الوطني، إضافة لكونها مطلباً أساسياً في تطور الاقتصاد المعرفي في المملكة العربية السعودية وتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة.

تم تصميم برنامج زمالة نقل التقنية في "كاوست" بطريقة عصرية تُقدم العلوم والمعرفة اللازمة للطالبات، وفي الوقت نفسه تساعدهن على التطوير المهني في هذا المجال من خلال العمل المباشر داخل مكتب نقل التقنية في "كاوست" والمشاركة الفاعلة في دراسات الحالة والدورات التدريبية الرسمية (الافتراضية والمباشرة).

وتعتبر البيئة الديناميكية لمكاتب الجامعة مصدراً مهماً لتدريب طالبات الزمالة واكتسابهن الخبرة الميدانية وحصولهن على التوجيه المباشر من الموظفين ذوي الخبرة، وكذلك الممارسين الدوليين الذين تتم دعوتهم للحرم الجامعي بصورة منتظمة.

ومن المتوقع للطالبات اللآتي يكملن برنامج زمالة نقل التقنية في "كاوست" دخول القوى العاملة بقوة، وتبني مناصب وأدوار رفيعة في مجال نقل التقنية داخل الأوساط الأكاديمية والصناعية والحكومية في المملكة.

وقال نائب الرئيس للابتكار والتنمية الاقتصادية في كاوست، د. كيفين كولين، إن خبرة الابتكار المتأصلة في رؤية 2030 " تتطلب قوة عاملة مدربة جيدًا وذات خبرة تساهم في تنويع اقتصاد المملكة، وتدعم توجهها نحو الاقتصاد المعرفي. ومن خلال برامج مثل زمالة نقل التقنية في كاوست، سنتمكن من تطوير الجيل القادم من محترفي الابتكار، وفي الوقت نفسه، نقدم تقنيات كاوست الرائدة عالميًا إلى السوق".

ويعد تسويق التقنية في كاوست مدفوعاً برسالة الجامعة التي تدعم نقل الأبحاث المتميزة من المختبر إلى السوق باعتمادها برامج تطوير التقنية الطموحة، والتي من شأنها تعزيز المحتوى المحلي القوي في مجال ريادة الأعمال.

وفي هذا السياق، برز مكتب نقل التقنية في "كاوست" كواحد من أنجح مكاتب الملكية الفكرية الجامعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع قدرات قياسية لإبرام الصفقات القائمة على الملكية الفكرية مع الشركات المحلية والأجنبية. كما يدعم مكتب نقل التقنية في كاوست النطاق الكامل للابتكار بدءًا من تطوير الطلبة والشراكات العالمية في مجال البحث والتطوير والتدريب والتسويق، كما يتم استشارة مكتب نقل التقنية باستمرار خصوصاً في هذه المرحلة التي تعمل فيها المملكة على توسيع سياسات الملكية الفكرية الخاصة بها.

وحصلت كاوست في عام 2020، على 191 براءة اختراع وقدمت 171 طلبًا لتسجيل براءات اختراع إضافية، كما أبرمت 26 صفقة ترخيص.

للمزيد من المعلومات حول برنامج الزمالة وطلبات التقديم يرجى زيارة الرابط التالي: https://innovation.kaust.edu.sa/inventors/tto-fellows/

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,315
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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11,669
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38 مليار ..

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2.5 مليار ..

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