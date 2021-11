"هواوي": هاتف HUAWEI nova 9 في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

بألوان جديدة كليًّا إضافة إلى ميزات مبتكرة وعناصر تصميم عصرية

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم هاتف HUAWEI nova 9 الجديد في الشرق الأوسط وإفريقيا خلال حفل إطلاق إقليمي، أُقيم في دبي. والهاتف يأتي بميزات مبتكرة وعناصر تصميم عصرية.



ويظهر هاتف nova 9 لأول مرة بألوان جديدة كليًّا - اللون رقم 9 – Colour No. 9 ، ويتميز بمجموعة من تقنيات الكاميرا الرائدة، بما في ذلك نظام كاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو، وكاميرا عمق، إلى جانب مصفوفة مرشح الألوان وتقنية XD Fusion Engine. . تتيح الكاميرا للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو رائعة، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. والكاميرا الأمامية عالية الدقة وتبلغ 32 ميجابكسل، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K.



ويتميز الجهاز بشاشة العرض المنحنية الأصلية ذات الألوان الأصلية بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومعالج قوي، وعمر بطارية ممتاز بسعة 4300 مللي أمبير في الساعة، وكذلك تقنية الشحن فائقة السرعة HUAWEI Supercharge بقوة 66 واط، توفر تجربة سلسة. بينما تسهل ميزات الجهاز الفائق التآزر بين الهاتف ومنتجات هواوي الأخرى بسلاسة. ويبلغ سمك الجهاز 7.77 مم فقط، ويبلغ وزنه 175 جرامًا.



وفي هذا الإطار صرَّح السيد بابلو نينغ، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وإفريقيا، بالقول: "من خلال ربط هواوي بجيل الشباب من المستهلكين تم تصميم سلسلة هواتف nova لتكون أبرز المنتجات، من خلال التحديثات القوية للأجهزة، وتكامل نظام التشغيل. ويقدم هاتف HUAWEI nova 9 مجموعة مثيرة من الميزات، بما في ذلك تصميم رائع مع ألوان جديدة كليا (اللون رقم 9)، ونظام كاميرا فائق الرؤية بدقة 50 ميجابكسل، وشحن فائق السرعة من هواوي بقوة 66 واط – HUAWEI SuperCharge ، وميزات الجهاز الفائق المستقبلية. وعلاوة على ذلك، يوفر تسجيل الفيديو بدقة 4K ، وميزة التسجيل الأمامي / والخلفي المستمر، والمزيد من الطرق للمستخدمين لإنشاء مقاطع فيديو جذابة، والاستجابة للطلب المتزايد على مدونات الفيديو".



وسيتوافر هاتف HUAWEI nova 9 للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية باللونين المرصع بالنجوم الأزرق والأسود الجديد بدءًا من 17 نوفمبر 2021 بسعر 1899 ريالاً سعوديًّا عبر متجر هواوي الإلكتروني، وعدد من متاجر التجزئة المعتمدة في المملكة.



كما أعلنت المجموعة ساعة HUAWEI WATCH FIT new ، وهي أحدث ساعة ذكية للمبتدئين، وتأتي مع جسم ساعة مستطيل مع شاشة AMOLED مقاس 1.64 بوصة بدقة عرض 456 × 280 بألوان عصرية لتلبية احتياجات اللياقة البدنية للمستهلكين. وتدعم ساعة HUAWEI WATCH FIT new المدرب الشخصي المتحرك، إضافة إلى 97 وضع تمرين، بما في ذلك وضع نط الحبل الجديد.



وفي الوقت نفسه، يتطابق إطار الساعة المعدني مع أحزمة الساعة الملونة و300 + وجوه الساعة النابضة بالحياة؛ وهو ما يسمح للمستخدمين بإقران الساعة الذكية لسيناريوهات مختلفة.



وسوف تتوافر ساعة HUAWEI WATCH FIT الجديدة قريبًا في المملكة العربية السعودية.



وأعلنت هواوي أيضًا جهاز HUAWEI MatePad ، إصدار الأطفال المصمم مع وضع تعليم الأطفال ونموهم الصحي في الاعتبار، ويتميز بتصميم بسيط وأنيق، وحقيبة أطفال، وقلم، وركن الأطفال الذي يأتي محملاً مسبقًا بمحتوى غني وصديق للأطفال، وميزات راحة العين ومساعد الوالدين، إضافة إلى حماية الشحن.

ويتوافر الجهاز اللوحي ابتداء من سعر 549 ريالاً سعوديًّا.



علاوة على ذلك، أعلنت هواوي أيضًا إطلاق ميزان HUAWEI Scale 3 Pro، وهو أحدث تكرار لميزانها الذكي عالي الدقة لقياس بيانات السوائل داخل الخلايا وخارجها. ويتيح المقياس للمستخدمين فهمًا أفضل لمعدل الدهون في الجسم، وكتلة العضلات والهيكل العظمي، وتركيبات الجسم الأخرى. ويتوافر بسعر 399 ريالاً سعوديًّا.