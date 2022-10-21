"كشافة الدواسر" تختتم مشاركتها في المخيم الكشفي العالمي "جوتا" و"جوتي"

اختتمت كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، مشاركتها في المخيم الكشفي العالمي الـ62 على الهواء "جوتا" والـ23 على الإنترنت "جوتي"، الذي استمر لمدة 3 أيام في أنحاء العالم.

‫وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله الغانم لـ"سبق"، أن جميع الوحدات الكشفية بالإدارة من جميع المراحل، شاركت في المخيم، إلى جانب القادة الكشفيين ورواد الكشافة بالمحافظة، وقد تجاوز المشاركون أكثر من 2100 محادثة رقمية وصوتية وبإشارة المورس؛ في حين بلغ عدد الدول التي تم الاتصال بها 41 دولة من القارات الخمس، جرى خلالها تبادل الأفكار والخبرات الكشفية، وإعطاء فرصة للجميع بممارسة التواصل الذي يعكس الشعور بالانتماء للحركة الكشفية.

‫وأضاف "الغانم" أن الإدارة قد نفّذت دورة تعريفية للمشاركين قبل الحدث وكيفية المشاركة وآلية التواصل والتخاطب عبر الأجهزة اللاسلكية؛ حرصًا منها على سير العملية الكشفية بيسر وسهولة.