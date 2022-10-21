النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كشافة الدواسر" تختتم مشاركتها في المخيم الكشفي العالمي "جوتا" و"جوتي"

اختتمت كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، مشاركتها في المخيم الكشفي العالمي الـ62 على الهواء "جوتا" والـ23 على الإنترنت "جوتي"، الذي استمر لمدة 3 أيام في أنحاء العالم.

‫وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله الغانم لـ"سبق"، أن جميع الوحدات الكشفية بالإدارة من جميع المراحل، شاركت في المخيم، إلى جانب القادة الكشفيين ورواد الكشافة بالمحافظة، وقد تجاوز المشاركون أكثر من 2100 محادثة رقمية وصوتية وبإشارة المورس؛ في حين بلغ عدد الدول التي تم الاتصال بها 41 دولة من القارات الخمس، جرى خلالها تبادل الأفكار والخبرات الكشفية، وإعطاء فرصة للجميع بممارسة التواصل الذي يعكس الشعور بالانتماء للحركة الكشفية.

‫وأضاف "الغانم" أن الإدارة قد نفّذت دورة تعريفية للمشاركين قبل الحدث وكيفية المشاركة وآلية التواصل والتخاطب عبر الأجهزة اللاسلكية؛ حرصًا منها على سير العملية الكشفية بيسر وسهولة.

كشافة الدواسر

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"كشافة الدواسر" تختتم مشاركتها في المخيم الكشفي العالمي "جوتا" و"جوتي"
سبق

اختتمت كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، مشاركتها في المخيم الكشفي العالمي الـ62 على الهواء "جوتا" والـ23 على الإنترنت "جوتي"، الذي استمر لمدة 3 أيام في أنحاء العالم.

‫وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله الغانم لـ"سبق"، أن جميع الوحدات الكشفية بالإدارة من جميع المراحل، شاركت في المخيم، إلى جانب القادة الكشفيين ورواد الكشافة بالمحافظة، وقد تجاوز المشاركون أكثر من 2100 محادثة رقمية وصوتية وبإشارة المورس؛ في حين بلغ عدد الدول التي تم الاتصال بها 41 دولة من القارات الخمس، جرى خلالها تبادل الأفكار والخبرات الكشفية، وإعطاء فرصة للجميع بممارسة التواصل الذي يعكس الشعور بالانتماء للحركة الكشفية.

‫وأضاف "الغانم" أن الإدارة قد نفّذت دورة تعريفية للمشاركين قبل الحدث وكيفية المشاركة وآلية التواصل والتخاطب عبر الأجهزة اللاسلكية؛ حرصًا منها على سير العملية الكشفية بيسر وسهولة.

21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441
10:50 AM

"كشافة الدواسر" تختتم مشاركتها في المخيم الكشفي العالمي "جوتا" و"جوتي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - وادي الدواسر
0
12

اختتمت كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، مشاركتها في المخيم الكشفي العالمي الـ62 على الهواء "جوتا" والـ23 على الإنترنت "جوتي"، الذي استمر لمدة 3 أيام في أنحاء العالم.

‫وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله الغانم لـ"سبق"، أن جميع الوحدات الكشفية بالإدارة من جميع المراحل، شاركت في المخيم، إلى جانب القادة الكشفيين ورواد الكشافة بالمحافظة، وقد تجاوز المشاركون أكثر من 2100 محادثة رقمية وصوتية وبإشارة المورس؛ في حين بلغ عدد الدول التي تم الاتصال بها 41 دولة من القارات الخمس، جرى خلالها تبادل الأفكار والخبرات الكشفية، وإعطاء فرصة للجميع بممارسة التواصل الذي يعكس الشعور بالانتماء للحركة الكشفية.

‫وأضاف "الغانم" أن الإدارة قد نفّذت دورة تعريفية للمشاركين قبل الحدث وكيفية المشاركة وآلية التواصل والتخاطب عبر الأجهزة اللاسلكية؛ حرصًا منها على سير العملية الكشفية بيسر وسهولة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,394
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,966
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,073
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,857

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة