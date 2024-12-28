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"صحة بيشة" تنظم حفلاً لتخريج 12 متدربًا ومتدربة لبرنامج تأهيل التمريض للرعاية الحرجة

نظمت "صحة بيشة" حفل تكريم لخريجي برنامج تأهيل تمريض الأقسام الحرجة 2020م، والمتميزين بالمستشفيات والمراكز الصحية وقيادات التمريض بالمنطقة، وذلك في قاعة مستشفى الملك عبدالله بحضور مدير الشؤون الصحية في بيشة فالح بن ناصر الشهراني.

تخلل الحفل كلمة للمدير "الشهراني"، عبّر فيها عن شكره وتقديره لفريق العمل على جهودهم المميزة خلال فترة البرنامج، متمنيًا للخريجين والخريجات المزيد من العطاء ليواصلوا طريقهم إلى التفاني والتطوير لتقديم أفضل الخدمات الصحية.

وثمّن "الشهراني" ما تقدمه القيادة الحكيمة ووزارة الصحة للقطاع الصحي من أولويات تُعنى بصحة المواطن والمقيم في تقديم الخدمة.

ويُقدم البرنامج للمتدربين المهارات المعرفية والمهنية والخبرة اللازمة التي تُمكنهم من العمل في أقسام الرعاية الحرجة بما يضمن تقديم خدمة تمريضية آمنة وذات جودة في التخصصات الحرجة كالعناية المركزة بالعين، والأطفال، وحديثي الولادة، وأقسام الطوارئ، بالإضافة إلى وحدات الغسيل الكلوي، ومراكز القلب، ومراكز الأورام.

وقدم "الشهراني" الشهادات والهدايا للخريجين 12 متدربًا ومتدربة موزعين بمستشفيات صحة بيشة، كما قام سعادته بتكريم 58 ممرضًا وممرضة من المتميزين في المستشفيات والقطاعات الصحية.

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"صحة بيشة" تنظم حفلاً لتخريج 12 متدربًا ومتدربة لبرنامج تأهيل التمريض للرعاية الحرجة
سبق

نظمت "صحة بيشة" حفل تكريم لخريجي برنامج تأهيل تمريض الأقسام الحرجة 2020م، والمتميزين بالمستشفيات والمراكز الصحية وقيادات التمريض بالمنطقة، وذلك في قاعة مستشفى الملك عبدالله بحضور مدير الشؤون الصحية في بيشة فالح بن ناصر الشهراني.

تخلل الحفل كلمة للمدير "الشهراني"، عبّر فيها عن شكره وتقديره لفريق العمل على جهودهم المميزة خلال فترة البرنامج، متمنيًا للخريجين والخريجات المزيد من العطاء ليواصلوا طريقهم إلى التفاني والتطوير لتقديم أفضل الخدمات الصحية.

وثمّن "الشهراني" ما تقدمه القيادة الحكيمة ووزارة الصحة للقطاع الصحي من أولويات تُعنى بصحة المواطن والمقيم في تقديم الخدمة.

ويُقدم البرنامج للمتدربين المهارات المعرفية والمهنية والخبرة اللازمة التي تُمكنهم من العمل في أقسام الرعاية الحرجة بما يضمن تقديم خدمة تمريضية آمنة وذات جودة في التخصصات الحرجة كالعناية المركزة بالعين، والأطفال، وحديثي الولادة، وأقسام الطوارئ، بالإضافة إلى وحدات الغسيل الكلوي، ومراكز القلب، ومراكز الأورام.

وقدم "الشهراني" الشهادات والهدايا للخريجين 12 متدربًا ومتدربة موزعين بمستشفيات صحة بيشة، كما قام سعادته بتكريم 58 ممرضًا وممرضة من المتميزين في المستشفيات والقطاعات الصحية.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
09:22 PM

"صحة بيشة" تنظم حفلاً لتخريج 12 متدربًا ومتدربة لبرنامج تأهيل التمريض للرعاية الحرجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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نظمت "صحة بيشة" حفل تكريم لخريجي برنامج تأهيل تمريض الأقسام الحرجة 2020م، والمتميزين بالمستشفيات والمراكز الصحية وقيادات التمريض بالمنطقة، وذلك في قاعة مستشفى الملك عبدالله بحضور مدير الشؤون الصحية في بيشة فالح بن ناصر الشهراني.

تخلل الحفل كلمة للمدير "الشهراني"، عبّر فيها عن شكره وتقديره لفريق العمل على جهودهم المميزة خلال فترة البرنامج، متمنيًا للخريجين والخريجات المزيد من العطاء ليواصلوا طريقهم إلى التفاني والتطوير لتقديم أفضل الخدمات الصحية.

وثمّن "الشهراني" ما تقدمه القيادة الحكيمة ووزارة الصحة للقطاع الصحي من أولويات تُعنى بصحة المواطن والمقيم في تقديم الخدمة.

ويُقدم البرنامج للمتدربين المهارات المعرفية والمهنية والخبرة اللازمة التي تُمكنهم من العمل في أقسام الرعاية الحرجة بما يضمن تقديم خدمة تمريضية آمنة وذات جودة في التخصصات الحرجة كالعناية المركزة بالعين، والأطفال، وحديثي الولادة، وأقسام الطوارئ، بالإضافة إلى وحدات الغسيل الكلوي، ومراكز القلب، ومراكز الأورام.

وقدم "الشهراني" الشهادات والهدايا للخريجين 12 متدربًا ومتدربة موزعين بمستشفيات صحة بيشة، كما قام سعادته بتكريم 58 ممرضًا وممرضة من المتميزين في المستشفيات والقطاعات الصحية.

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