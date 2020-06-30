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قائد القوات الأميركية في أفغانستان يهدد بضرب "طالبان" إذا لم توقف هجماتها

لفت إلى أن الجيش ما زالت لديه القوة النارية لتنفيذ عمليات

هدد القائد الأعلى للقوات الأميركية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر، اليوم (الثلاثاء)، حركة طالبان بشن غارات جوية عليها إذا واصلت هجماتها للسيطرة على مناطق جديدة في جميع أنحاء البلاد التي مزقتها أعمال العنف، فيما تكمل القوات الأميركية انسحابها.

وخاطب "ميلر" "طالبان" قائلاً: "ما أحب أن أراه ليس الضربات الجوية، لكن حتى لا تحصل ضربات جوية عليكم أن توقفوا كل أشكال العنف".

وأضاف: "إن أفضل طريقة لوقف ذلك، وقد أبلغت طالبان بذلك بالفعل، هو وقف العمليات الهجومية والضربات الجوية"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبيّن أن الجيش الأميركي ما زالت لديه القوة النارية لشن ضربات جوية ضد المسلحين حتى وهو يواصل الانسحاب.


ويتوقع خروج القوات الأميركية المتبقية بحلول الموعد النهائي في 11 سبتمبر الذي أعلنه الرئيس جو بايدن لإنهاء أطول حرب أميركية.

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قائد القوات الأميركية في أفغانستان يهدد بضرب "طالبان" إذا لم توقف هجماتها
سبق

هدد القائد الأعلى للقوات الأميركية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر، اليوم (الثلاثاء)، حركة طالبان بشن غارات جوية عليها إذا واصلت هجماتها للسيطرة على مناطق جديدة في جميع أنحاء البلاد التي مزقتها أعمال العنف، فيما تكمل القوات الأميركية انسحابها.

وخاطب "ميلر" "طالبان" قائلاً: "ما أحب أن أراه ليس الضربات الجوية، لكن حتى لا تحصل ضربات جوية عليكم أن توقفوا كل أشكال العنف".

وأضاف: "إن أفضل طريقة لوقف ذلك، وقد أبلغت طالبان بذلك بالفعل، هو وقف العمليات الهجومية والضربات الجوية"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبيّن أن الجيش الأميركي ما زالت لديه القوة النارية لشن ضربات جوية ضد المسلحين حتى وهو يواصل الانسحاب.


ويتوقع خروج القوات الأميركية المتبقية بحلول الموعد النهائي في 11 سبتمبر الذي أعلنه الرئيس جو بايدن لإنهاء أطول حرب أميركية.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
09:55 PM

قائد القوات الأميركية في أفغانستان يهدد بضرب "طالبان" إذا لم توقف هجماتها

لفت إلى أن الجيش ما زالت لديه القوة النارية لتنفيذ عمليات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هدد القائد الأعلى للقوات الأميركية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر، اليوم (الثلاثاء)، حركة طالبان بشن غارات جوية عليها إذا واصلت هجماتها للسيطرة على مناطق جديدة في جميع أنحاء البلاد التي مزقتها أعمال العنف، فيما تكمل القوات الأميركية انسحابها.

وخاطب "ميلر" "طالبان" قائلاً: "ما أحب أن أراه ليس الضربات الجوية، لكن حتى لا تحصل ضربات جوية عليكم أن توقفوا كل أشكال العنف".

وأضاف: "إن أفضل طريقة لوقف ذلك، وقد أبلغت طالبان بذلك بالفعل، هو وقف العمليات الهجومية والضربات الجوية"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبيّن أن الجيش الأميركي ما زالت لديه القوة النارية لشن ضربات جوية ضد المسلحين حتى وهو يواصل الانسحاب.


ويتوقع خروج القوات الأميركية المتبقية بحلول الموعد النهائي في 11 سبتمبر الذي أعلنه الرئيس جو بايدن لإنهاء أطول حرب أميركية.

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