هل تعاني التهاب الحلق؟.. 5 أنواع من الشاي تخلصك منها

تساعد على التهدئة وتقليل التورم وإزالة المخاط والقضاء على البلغم

قد تساعد السوائل الساخنة في تهدئة التهاب الحلق، فعندما تعاني التهاب الحلق والسعال، من المحتمل أن تتجه إلى شرب شيء ساخن، مثل كوب من الشاي الذي يمكن أن يكون لبعض أنواعه فوائد أكبر مثل تقليل تورم الحلق والمساعدة على إزالة المخاط.

وفيما يلي خمسة أنواع من الشاي قد توفر الراحة عند الإصابة بالتهاب الحلق وفق "روسيا اليوم".

1. شاي جذر عرق السوس

يدّعي بعض الأبحاث أن عرق السوس قد يقضي على البلغم والمخاط ويعمل على المساعدة في تهدئة التهاب الحلق، وفقاً لاختصاصي التغذية كيري غانز.

وفي الواقع، هناك ثلاث مواد أساسية موجودة في جذر عرق السوس قد تساعد على التهاب الحلق:

- يعمل Liquilitin وLiquiritigenin كطاردات للبلغم؛ ما يعني أنهما يخففان المخاط ويجعلان السعال أسهل.

- يعمل Glycyrrhizin كمليّن؛ ما يعني أنه يوفر طبقة واقية فوق الحلق قد تمنع التهيج عند البلع.

2. الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات قوية مضادة للأكسدة تسمى البوليفينول التي قد تساعد جهاز المناعة على محاربة فيروسات البرد والإنفلونزا، بحسب أخصائية التغذية سامانثا كاسيتي.

ويضيف غانز: "الشاي الأخضر معروف بخصائصه المضادة للالتهابات التي قد تساعد في تخفيف آلام التهاب الحلق. وتأتي هذه الخصائص من مركب يسمى epigallocatechin-3-gallate، والذي يقلل البروتينات الالتهابية في الجسم".

وهذا مهم لأن التهاب الحلق غالباً ما يكون ناتجاً عن التهاب الحلق أو مؤخرة الحلق بسبب البرد أو الإنفلونزا.

وللحصول على الفوائد، يمكن إما شرب الشاي الأخضر أو تجربة طريقة الغرغرة، حيث تقول كاسيتي: "إذا كنت تريد الغرغرة بالشاي الأخضر، فتأكد من أنه دافئ وليس ساخناً، لأن الحرارة قد تحرق حلقك وتهيجه أكثر".

ومن الأفضل الغرغرة بالشاي الأخضر لمدة 30 ثانية في المرة الواحدة، وإذا كان ذلك مفيداً، يمكنك الغرغرة مرة أخرى بعد ساعتين.

3. شاي الزنجبيل

يحتوي جذر الزنجبيل على مركبات تسمى gingerols وshogoals التي لها خصائص مسكنة للألم ومضادة للالتهابات، التي يمكن أن تهدئ التهاب الحلق، كما تقول كاسيتي.

وإضافة إلى كونه مهدئاً، قد يساعد الزنجبيل أيضاً على التخلص من نزلات البرد أو الإنفلونزا.

وتشير بعض الدراسات العلمية إلى أن الزنجبيل قد تكون له خصائص مضادة للميكروبات يمكن أن تساعد على مكافحة الالتهابات الفيروسية التي قد تؤدي إلى التهاب الحلق، بحسب غانز.

ومع ذلك، يستخدم عديد من هذه الدراسات مستخلص الزنجبيل لعلاج الفيروسات، والتي قد تحتوي على جرعة أعلى من المركبات المضادة للفيروسات من شاي الزنجبيل.

وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان شاي الزنجبيل، على وجه التحديد، يمكن أن يقاوم المرض، ولكن "لا ضرر من تجربة شاي الزنجبيل عندما تكون مصاباً بالتهاب الحلق"، كما تقول كاسيتي.

4. شاي الدردار الأحمر

يُطلق على الطبقة الداخلية من اللحاء اسم الدردار الزلق، والذي يحتوي على مادة تسمى الصمغ، الذي يتحول إلى هلام زلق عند مزجه بالماء. وعندما تأكله أو تشربه، يمكن أن يوجد الصمغ طبقة واقية مهدئة ووقائية على حلقك.

ووجدت دراسة صغيرة عام 2004 أن الذين يعانون التهاب الحلق والذين شربوا شاي الدردار الزلق وعرق السوس والخطمي من أربع إلى ست مرات يوميا لمدة تصل إلى سبعة أيام يعانون آلاماً في الحلق أقل بكثير من الأشخاص الذين شربوا الشاي الوهمي.

5. شاي المارشميلو

قد يساعد نبات الخطمي (الذي ينتج منه الحلوى الطبية على شكل مارشميلو) في التهاب الحلق لأنه يحتوي على مستويات عالية من الصمغ المهدئ.

ويقول غانز إن نبات الخطمي قد يساعد أيضاً على تخفيف أي مخاط في الحلق. ويعني المخاط الخفيف أنه يمكنك السعال بسهولة أكبر؛ ما قد يساعد في تخفيف السعال الجاف المهيج للحلق.

واستطلعت دراسة أولية عام 2018 الأشخاص الذين تناولوا مستحلبات جذر الخطمي أو شرابه لعلاج السعال الجاف. وفي غضون 10 دقائق من العلاج، أفادت أغلبية الأشخاص بأنهم شعروا بتهيج أقل في الحلق، وأن لديهم رغبة أقل في السعال.