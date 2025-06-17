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الموافقة على تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي برئاسة وزير السياحة

بناء على ما رفعه وزير السياحة

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، على تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي.

جاء ذلك بناء على ما رفعه وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق لسموه الكريم.

ويضم مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي كلاً من: الأميرة هيفاء بنت محمد، وإحسان بافقيه، وستيفن غروف، ومحمد العمران، ومحمد الحوقل.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته يوم أمس على نظام صندوق التنمية السياحي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الموافقة على تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي برئاسة وزير السياحة
سبق

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، على تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي.

جاء ذلك بناء على ما رفعه وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق لسموه الكريم.

ويضم مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي كلاً من: الأميرة هيفاء بنت محمد، وإحسان بافقيه، وستيفن غروف، ومحمد العمران، ومحمد الحوقل.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته يوم أمس على نظام صندوق التنمية السياحي.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
10:39 PM

الموافقة على تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي برئاسة وزير السياحة

بناء على ما رفعه وزير السياحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,934

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، على تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي.

جاء ذلك بناء على ما رفعه وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق لسموه الكريم.

ويضم مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي كلاً من: الأميرة هيفاء بنت محمد، وإحسان بافقيه، وستيفن غروف، ومحمد العمران، ومحمد الحوقل.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته يوم أمس على نظام صندوق التنمية السياحي.

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