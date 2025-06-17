وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته يوم أمس على نظام صندوق التنمية السياحي.

ويضم مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي كلاً من: الأميرة هيفاء بنت محمد، وإحسان بافقيه، وستيفن غروف، ومحمد العمران، ومحمد الحوقل.

جاء ذلك بناء على ما رفعه وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق لسموه الكريم.

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، على تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي.

الموافقة على تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي برئاسة وزير السياحة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-17 صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، على تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي. جاء ذلك بناء على ما رفعه وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق لسموه الكريم. ويضم مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي كلاً من: الأميرة هيفاء بنت محمد، وإحسان بافقيه، وستيفن غروف، ومحمد العمران، ومحمد الحوقل. وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته يوم أمس على نظام صندوق التنمية السياحي.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441 10:39 PM

الموافقة على تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي برئاسة وزير السياحة بناء على ما رفعه وزير السياحة





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صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، على تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي.

جاء ذلك بناء على ما رفعه وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق لسموه الكريم.

ويضم مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي كلاً من: الأميرة هيفاء بنت محمد، وإحسان بافقيه، وستيفن غروف، ومحمد العمران، ومحمد الحوقل.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته يوم أمس على نظام صندوق التنمية السياحي.