النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3123 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 167267

﻿أهالي قرى محافظات الباحة يشكون من ضعف شبكات الاتصالات

قالوا إن الشبكة باتت مرتبطة بأدق تفاصيل حياتهم.. وطالبوا بإنهاء معاناتهم

شكا عدد من أهالي قرى منطقة الباحة، ممثلة في: بني سار، والرومي، والمصرخ، وقرن ظبي، وبيضان، والظفير، وبني مشهور، وعدد من المحافظات بالمندق والقرى، من ضعف شبكة الاتصالات وتجاهل الجهات المختصة تطويرها والارتقاء بها.

وأكّد الأهالي أن شبكة الاتصالات باتت مرتبطة بأدق تفاصيل حياتهم اليومية؛ حيث لا تنجز معاملاتهم إلا عبرها، ومنها تسجيل أبنائهم في المدارس عبر «نور»، ومعاملات وزارة الداخلية عبر «أبشر»، وبوابة «وصال» من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تسعى للوصول للمتعففين، وغيرها من البوابات الإلكترونية للوزارات المختلفة.

وقال مجدوع الغامدي أحد سكان القرى لـ"سبق": إنهم في قرى بني ضبيان وبني مشهور يعانون من العزلة المفروضة عليهم في ظلّ غياب شبكة الاتصالات عنهم، مشيرًا إلى أنهم يضطرون إلى الخروج من منازلهم للبحث عن الأبراج.

وأفاد بأنهم يضطرون إلى الصعود إلى أماكن مرتفعة لالتقاط إرسال الإنترنت، لافتًا إلى أن المعاناة تزيد خلال هطول الأمطار وبالصيف.

وأكد محمد عبد الله الزهراني أحد السكان، على افتقاد قراهم لشبكة الاتصالات والنت بالنصباء بالمندق، مشيرًا إلى أن شبكة الاتصالات تتعطل في عدد من القرى المجاورة، ويصعب استخدام الهواتف فيها إلا بعد الوصول إلى الشارع العام.

وطالب عبد الله الزهراني بإنهاء معاناتهم مع تقوية شبكة الإرسال والاستقبال لهواتف النقال وخدمة الإنترنت في قرية القوارير محافظة القرى.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
﻿أهالي قرى محافظات الباحة يشكون من ضعف شبكات الاتصالات
سبق

شكا عدد من أهالي قرى منطقة الباحة، ممثلة في: بني سار، والرومي، والمصرخ، وقرن ظبي، وبيضان، والظفير، وبني مشهور، وعدد من المحافظات بالمندق والقرى، من ضعف شبكة الاتصالات وتجاهل الجهات المختصة تطويرها والارتقاء بها.

وأكّد الأهالي أن شبكة الاتصالات باتت مرتبطة بأدق تفاصيل حياتهم اليومية؛ حيث لا تنجز معاملاتهم إلا عبرها، ومنها تسجيل أبنائهم في المدارس عبر «نور»، ومعاملات وزارة الداخلية عبر «أبشر»، وبوابة «وصال» من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تسعى للوصول للمتعففين، وغيرها من البوابات الإلكترونية للوزارات المختلفة.

وقال مجدوع الغامدي أحد سكان القرى لـ"سبق": إنهم في قرى بني ضبيان وبني مشهور يعانون من العزلة المفروضة عليهم في ظلّ غياب شبكة الاتصالات عنهم، مشيرًا إلى أنهم يضطرون إلى الخروج من منازلهم للبحث عن الأبراج.

وأفاد بأنهم يضطرون إلى الصعود إلى أماكن مرتفعة لالتقاط إرسال الإنترنت، لافتًا إلى أن المعاناة تزيد خلال هطول الأمطار وبالصيف.

وأكد محمد عبد الله الزهراني أحد السكان، على افتقاد قراهم لشبكة الاتصالات والنت بالنصباء بالمندق، مشيرًا إلى أن شبكة الاتصالات تتعطل في عدد من القرى المجاورة، ويصعب استخدام الهواتف فيها إلا بعد الوصول إلى الشارع العام.

وطالب عبد الله الزهراني بإنهاء معاناتهم مع تقوية شبكة الإرسال والاستقبال لهواتف النقال وخدمة الإنترنت في قرية القوارير محافظة القرى.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
04:12 PM

﻿أهالي قرى محافظات الباحة يشكون من ضعف شبكات الاتصالات

قالوا إن الشبكة باتت مرتبطة بأدق تفاصيل حياتهم.. وطالبوا بإنهاء معاناتهم

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
0
296

شكا عدد من أهالي قرى منطقة الباحة، ممثلة في: بني سار، والرومي، والمصرخ، وقرن ظبي، وبيضان، والظفير، وبني مشهور، وعدد من المحافظات بالمندق والقرى، من ضعف شبكة الاتصالات وتجاهل الجهات المختصة تطويرها والارتقاء بها.

وأكّد الأهالي أن شبكة الاتصالات باتت مرتبطة بأدق تفاصيل حياتهم اليومية؛ حيث لا تنجز معاملاتهم إلا عبرها، ومنها تسجيل أبنائهم في المدارس عبر «نور»، ومعاملات وزارة الداخلية عبر «أبشر»، وبوابة «وصال» من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تسعى للوصول للمتعففين، وغيرها من البوابات الإلكترونية للوزارات المختلفة.

وقال مجدوع الغامدي أحد سكان القرى لـ"سبق": إنهم في قرى بني ضبيان وبني مشهور يعانون من العزلة المفروضة عليهم في ظلّ غياب شبكة الاتصالات عنهم، مشيرًا إلى أنهم يضطرون إلى الخروج من منازلهم للبحث عن الأبراج.

وأفاد بأنهم يضطرون إلى الصعود إلى أماكن مرتفعة لالتقاط إرسال الإنترنت، لافتًا إلى أن المعاناة تزيد خلال هطول الأمطار وبالصيف.

وأكد محمد عبد الله الزهراني أحد السكان، على افتقاد قراهم لشبكة الاتصالات والنت بالنصباء بالمندق، مشيرًا إلى أن شبكة الاتصالات تتعطل في عدد من القرى المجاورة، ويصعب استخدام الهواتف فيها إلا بعد الوصول إلى الشارع العام.

وطالب عبد الله الزهراني بإنهاء معاناتهم مع تقوية شبكة الإرسال والاستقبال لهواتف النقال وخدمة الإنترنت في قرية القوارير محافظة القرى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,360
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,292
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,158
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,521

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة