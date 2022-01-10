اختتام المحادثات الأميركية الروسية حول الأزمة الأوكرانية.. و "ريابكوف": كانت صعبة وعميقة

موسكو أبلغت واشنطن بعدم وجود خطط لديها للغزو

اختتمت الولايات المتحدة وروسيا اليوم (الإثنين) محادثاتهما حول الأزمة الأوكرانية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، خلال مؤتمر صحافي بعد انتهاء جلسة الحوار: "إن المحادثات كانت صعبة، ولكنها عميقة واحترافية".

وأضاف "ريابكوف": "لدينا انطباع بأن الجانب الأميركي تعامل بجدية كاملة مع المقترحات الروسية"، وفقاً لـ"رويترز".

وبين أن الجانب الروسي أبلغ نظيره الأميركي، بـدوافع القلق التي تثير مخاوف موسكو حول توسع حلف شمال الأطلسي، كما أبلغه أنه لا خطط لدى روسيا لغزو أوكرانيا.

وأشار إلى أن الجلسة بحثت أهمية الحد من التسلح وخفض التوترات.