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نائب أمير المدينة يكرِّم "سبق" خلال انطلاق منتدى الابتكار الاجتماعي "سنديان"

ينظمه "أسبار" على مدى يومَيْن.. ويُقام بمشاركة نخبة من المسؤولين ‏والخبراء

نيابة عن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رعى الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة، أمس الأحد حفل‏ انطلاق منتدى الابتكار الاجتماعي "سنديان"، الذي ينظمه مركز أسبار للبحوث والدراسات بالمدينة المنورة‎ ‎على مدى يومين، بمشاركة نخبة من المسؤولين ‏والخبراء والمختصين ورواد الأعمال الاجتماعيين. وشهد الحفل تكريم نائب أمير المدينة لـ"سبق".

وتفصيلاً، فور وصول الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم. عقب ذلك شاهد الحضور فيلمًا تعريفيًّا عن المنتدى، يتضمن أهدافه وأهميته، والفئات المستهدفة منه.

وألقى رئيس مركز أسبار للبحوث والدراسات رئيس منتدى سنديان، الدكتور فهد العرابي الحارثي، كلمةً، رحَّب فيها بنائب أمير منطقة المدينة المنورة وبضيوف المنتدى، وقال إنه يأتي في وقت تحثُّ فيه رؤية السعودية 2030 خطاها نحو المستقبل الطموح، جاعلة من الابتكار أحد محفزاتها وأحد مستهدفاتها، وهو الذي يصبغ بعبقه كل تجلياتها.. مؤكدًا أن الابتكار الاجتماعي أصبح اليوم ركيزة أساسية من ركائز التنمية لدى مصادرها المعروفة، الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وأعرب الدكتور الحارثي عن أمله بأن يخرج المنتدى ‏بما يعود بالنفع على المجتمع المحلي والإقليمي والدولي؛ بما يساهم ‏في نشر ثقافة الابتكار‏ الاجتماعي على جميع المستويات المحلية والدولية.

وأوضح مدير جامعة طيبة، الدكتور عبدالعزيز السراني، أن جامعة طيبة تساهم في دعم الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية وصناعة الأثر، وذلك من خلال العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات التي تتبناها، وأيضًا عبر الشراكات التي توقعها مع العديد من الجهات المهتمة بمجال الابتكار.

بدوره، قال رئيس مجلس الأمناء في جامعة الأعمال والتكنولوجيا، الدكتور عبدالله دحلان، إن الجامعة أطلقت العديد من البرامج لدعم الابتكار والمبتكرين، مبينًا أن الجامعة وصلت إلى مراحل متقدمة باعتبارها إحدى أهم الجامعات التي تسير وفق استراتيجيات متطورة من منظور متطور، يلبي احتياجات سوق العمل، ويؤهل الكوادر الوطنية من خلال احتضانها في بيئة متطورة وخلاقة.

وأكد نائب المدير العام للتواصل والمعلومات لمنظمة اليونسكو، الدكتور توفيق جلاسي، أنه بالنظر إلى التحديات الاجتماعية الاقتصادية الملحة التي تؤرق العالم أجمع من جراء جائحة كوفيد 19، فإن التوصل إلى حلول مستدامة ومبتكرة يتطلب من الأوساط العلمية، ومن المجتمع بأسره، تقديم أفكار اجتماعية مبتكرة، تساهم في التخفيف من آثار وتداعيات هذه الجائحة.

وبيَّن المشرف العام على مركز الريادة الوقفي في الهيئة العامة للأوقاف، المهندس أحمد بن محمد الفداغي، أن الوقف منتج مبتكر، يساهم في صناعة الأثر، وتحقيق التنمية المستدامة؛ إذ يبرز دوره جليًّا من خلال العدالة الاجتماعية، والتكافل الاجتماعي، ومعالجة المشاكل الاجتماعية من بطالة وأمية وفقر.. إضافة إلى توفير للأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ولفت حسن شريم من مؤسسة السبيعي الخيرية إلى الدور الذي تضطلع به المؤسسة في إدارة العمل الخيري، وذلك من خلال تقديم مبادرات وبرامج مبتكرة، تهدف إلى تنمية المجتمع، وخدمة أفراده، وتمكينهم، والارتقاء بالعمل الخيري، مع التركيز على مسار الاستثمار الاجتماعي وفق معايير علمية وأولويات مجتمعية استرشادًا برؤية السعودية 2030.

وقال رئيس لجنة جائزة سنديان للابتكار الاجتماعي، الدكتور عبدالله الجغيمان، إن الجائزة تعد الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي في مجال تعزيز الابتكارات والأفكار المميزة، التي تقدم حلولاً اجتماعية مبتكرة وفعَّالة لمشاكل المجتمع الأكثر إلحاحًا، وتستهدف أصحاب الأفكار الإبداعية، وأصحاب التجارب والاستجابات الاجتماعية المبتكرة، سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية. مشيرًا إلى أن الجائزة على الرغم من قِصَر الفترة المخصصة لاستقبال المشاركات إلا أنه تقدم لها أكثر من 200 مبادرة اجتماعية. مقدمًا التهنئة للفائزين بالجائزة، ومتمنيًا لهم التوفيق والسداد.

عقب ذلك تم إعلان أسماء الفائزين بجائزة سنديان، وقام الأمير سعود بن خالد الفيصل بتكريمهم، وتسليمهم الجوائز، وهم: هشام الجبر عن مبادرة تدوير، وعبدالإله الأنصاري عن جائزة تحدث العربية، والدكتورة أمل السيف عن جائزة تواصل.

وقام بمنح مجموعة من دروع التكريم للحاصلين على جائزة وسام الابتكار الاجتماعي، وهم: ديانا ريان عن مبادرة كيس شيك، ومحمد بن حمد الجميح عن مبادرة نبوغ، وفهد الفيفي عن مبادرة نورني، وفيصل أبوثنين عن مبادرة مركز العناية بالمصاحف، والمهندس جاسم الشمري عن منصة الصناعيين والمصدرين السعوديين، والمهندس عمر نجار الرئيس التنفيذي للبرامج والمبادرات بمسك الخيرية، والمهندس عبدالعزيز بن أحمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، وتكريم الشريك الرسمي للمنتدى الهيئة العامة للأوقاف والشركاء الاستراتيجيين (وصندوق العلياء للتنمية المحلية راعي الجائزة).

وفي نهاية الحفل كرَّم الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، صحيفة "سبق" الإلكترونية.

المدينة المنورة سنديان أسبار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب أمير المدينة يكرِّم "سبق" خلال انطلاق منتدى الابتكار الاجتماعي "سنديان"
سبق

نيابة عن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رعى الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة، أمس الأحد حفل‏ انطلاق منتدى الابتكار الاجتماعي "سنديان"، الذي ينظمه مركز أسبار للبحوث والدراسات بالمدينة المنورة‎ ‎على مدى يومين، بمشاركة نخبة من المسؤولين ‏والخبراء والمختصين ورواد الأعمال الاجتماعيين. وشهد الحفل تكريم نائب أمير المدينة لـ"سبق".

وتفصيلاً، فور وصول الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم. عقب ذلك شاهد الحضور فيلمًا تعريفيًّا عن المنتدى، يتضمن أهدافه وأهميته، والفئات المستهدفة منه.

وألقى رئيس مركز أسبار للبحوث والدراسات رئيس منتدى سنديان، الدكتور فهد العرابي الحارثي، كلمةً، رحَّب فيها بنائب أمير منطقة المدينة المنورة وبضيوف المنتدى، وقال إنه يأتي في وقت تحثُّ فيه رؤية السعودية 2030 خطاها نحو المستقبل الطموح، جاعلة من الابتكار أحد محفزاتها وأحد مستهدفاتها، وهو الذي يصبغ بعبقه كل تجلياتها.. مؤكدًا أن الابتكار الاجتماعي أصبح اليوم ركيزة أساسية من ركائز التنمية لدى مصادرها المعروفة، الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وأعرب الدكتور الحارثي عن أمله بأن يخرج المنتدى ‏بما يعود بالنفع على المجتمع المحلي والإقليمي والدولي؛ بما يساهم ‏في نشر ثقافة الابتكار‏ الاجتماعي على جميع المستويات المحلية والدولية.

وأوضح مدير جامعة طيبة، الدكتور عبدالعزيز السراني، أن جامعة طيبة تساهم في دعم الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية وصناعة الأثر، وذلك من خلال العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات التي تتبناها، وأيضًا عبر الشراكات التي توقعها مع العديد من الجهات المهتمة بمجال الابتكار.

بدوره، قال رئيس مجلس الأمناء في جامعة الأعمال والتكنولوجيا، الدكتور عبدالله دحلان، إن الجامعة أطلقت العديد من البرامج لدعم الابتكار والمبتكرين، مبينًا أن الجامعة وصلت إلى مراحل متقدمة باعتبارها إحدى أهم الجامعات التي تسير وفق استراتيجيات متطورة من منظور متطور، يلبي احتياجات سوق العمل، ويؤهل الكوادر الوطنية من خلال احتضانها في بيئة متطورة وخلاقة.

وأكد نائب المدير العام للتواصل والمعلومات لمنظمة اليونسكو، الدكتور توفيق جلاسي، أنه بالنظر إلى التحديات الاجتماعية الاقتصادية الملحة التي تؤرق العالم أجمع من جراء جائحة كوفيد 19، فإن التوصل إلى حلول مستدامة ومبتكرة يتطلب من الأوساط العلمية، ومن المجتمع بأسره، تقديم أفكار اجتماعية مبتكرة، تساهم في التخفيف من آثار وتداعيات هذه الجائحة.

وبيَّن المشرف العام على مركز الريادة الوقفي في الهيئة العامة للأوقاف، المهندس أحمد بن محمد الفداغي، أن الوقف منتج مبتكر، يساهم في صناعة الأثر، وتحقيق التنمية المستدامة؛ إذ يبرز دوره جليًّا من خلال العدالة الاجتماعية، والتكافل الاجتماعي، ومعالجة المشاكل الاجتماعية من بطالة وأمية وفقر.. إضافة إلى توفير للأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ولفت حسن شريم من مؤسسة السبيعي الخيرية إلى الدور الذي تضطلع به المؤسسة في إدارة العمل الخيري، وذلك من خلال تقديم مبادرات وبرامج مبتكرة، تهدف إلى تنمية المجتمع، وخدمة أفراده، وتمكينهم، والارتقاء بالعمل الخيري، مع التركيز على مسار الاستثمار الاجتماعي وفق معايير علمية وأولويات مجتمعية استرشادًا برؤية السعودية 2030.

وقال رئيس لجنة جائزة سنديان للابتكار الاجتماعي، الدكتور عبدالله الجغيمان، إن الجائزة تعد الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي في مجال تعزيز الابتكارات والأفكار المميزة، التي تقدم حلولاً اجتماعية مبتكرة وفعَّالة لمشاكل المجتمع الأكثر إلحاحًا، وتستهدف أصحاب الأفكار الإبداعية، وأصحاب التجارب والاستجابات الاجتماعية المبتكرة، سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية. مشيرًا إلى أن الجائزة على الرغم من قِصَر الفترة المخصصة لاستقبال المشاركات إلا أنه تقدم لها أكثر من 200 مبادرة اجتماعية. مقدمًا التهنئة للفائزين بالجائزة، ومتمنيًا لهم التوفيق والسداد.

عقب ذلك تم إعلان أسماء الفائزين بجائزة سنديان، وقام الأمير سعود بن خالد الفيصل بتكريمهم، وتسليمهم الجوائز، وهم: هشام الجبر عن مبادرة تدوير، وعبدالإله الأنصاري عن جائزة تحدث العربية، والدكتورة أمل السيف عن جائزة تواصل.

وقام بمنح مجموعة من دروع التكريم للحاصلين على جائزة وسام الابتكار الاجتماعي، وهم: ديانا ريان عن مبادرة كيس شيك، ومحمد بن حمد الجميح عن مبادرة نبوغ، وفهد الفيفي عن مبادرة نورني، وفيصل أبوثنين عن مبادرة مركز العناية بالمصاحف، والمهندس جاسم الشمري عن منصة الصناعيين والمصدرين السعوديين، والمهندس عمر نجار الرئيس التنفيذي للبرامج والمبادرات بمسك الخيرية، والمهندس عبدالعزيز بن أحمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، وتكريم الشريك الرسمي للمنتدى الهيئة العامة للأوقاف والشركاء الاستراتيجيين (وصندوق العلياء للتنمية المحلية راعي الجائزة).

وفي نهاية الحفل كرَّم الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، صحيفة "سبق" الإلكترونية.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
12:09 AM
اخر تعديل
07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
03:20 AM

نائب أمير المدينة يكرِّم "سبق" خلال انطلاق منتدى الابتكار الاجتماعي "سنديان"

ينظمه "أسبار" على مدى يومَيْن.. ويُقام بمشاركة نخبة من المسؤولين ‏والخبراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نيابة عن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رعى الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة، أمس الأحد حفل‏ انطلاق منتدى الابتكار الاجتماعي "سنديان"، الذي ينظمه مركز أسبار للبحوث والدراسات بالمدينة المنورة‎ ‎على مدى يومين، بمشاركة نخبة من المسؤولين ‏والخبراء والمختصين ورواد الأعمال الاجتماعيين. وشهد الحفل تكريم نائب أمير المدينة لـ"سبق".

وتفصيلاً، فور وصول الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم. عقب ذلك شاهد الحضور فيلمًا تعريفيًّا عن المنتدى، يتضمن أهدافه وأهميته، والفئات المستهدفة منه.

وألقى رئيس مركز أسبار للبحوث والدراسات رئيس منتدى سنديان، الدكتور فهد العرابي الحارثي، كلمةً، رحَّب فيها بنائب أمير منطقة المدينة المنورة وبضيوف المنتدى، وقال إنه يأتي في وقت تحثُّ فيه رؤية السعودية 2030 خطاها نحو المستقبل الطموح، جاعلة من الابتكار أحد محفزاتها وأحد مستهدفاتها، وهو الذي يصبغ بعبقه كل تجلياتها.. مؤكدًا أن الابتكار الاجتماعي أصبح اليوم ركيزة أساسية من ركائز التنمية لدى مصادرها المعروفة، الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وأعرب الدكتور الحارثي عن أمله بأن يخرج المنتدى ‏بما يعود بالنفع على المجتمع المحلي والإقليمي والدولي؛ بما يساهم ‏في نشر ثقافة الابتكار‏ الاجتماعي على جميع المستويات المحلية والدولية.

وأوضح مدير جامعة طيبة، الدكتور عبدالعزيز السراني، أن جامعة طيبة تساهم في دعم الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية وصناعة الأثر، وذلك من خلال العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات التي تتبناها، وأيضًا عبر الشراكات التي توقعها مع العديد من الجهات المهتمة بمجال الابتكار.

بدوره، قال رئيس مجلس الأمناء في جامعة الأعمال والتكنولوجيا، الدكتور عبدالله دحلان، إن الجامعة أطلقت العديد من البرامج لدعم الابتكار والمبتكرين، مبينًا أن الجامعة وصلت إلى مراحل متقدمة باعتبارها إحدى أهم الجامعات التي تسير وفق استراتيجيات متطورة من منظور متطور، يلبي احتياجات سوق العمل، ويؤهل الكوادر الوطنية من خلال احتضانها في بيئة متطورة وخلاقة.

وأكد نائب المدير العام للتواصل والمعلومات لمنظمة اليونسكو، الدكتور توفيق جلاسي، أنه بالنظر إلى التحديات الاجتماعية الاقتصادية الملحة التي تؤرق العالم أجمع من جراء جائحة كوفيد 19، فإن التوصل إلى حلول مستدامة ومبتكرة يتطلب من الأوساط العلمية، ومن المجتمع بأسره، تقديم أفكار اجتماعية مبتكرة، تساهم في التخفيف من آثار وتداعيات هذه الجائحة.

وبيَّن المشرف العام على مركز الريادة الوقفي في الهيئة العامة للأوقاف، المهندس أحمد بن محمد الفداغي، أن الوقف منتج مبتكر، يساهم في صناعة الأثر، وتحقيق التنمية المستدامة؛ إذ يبرز دوره جليًّا من خلال العدالة الاجتماعية، والتكافل الاجتماعي، ومعالجة المشاكل الاجتماعية من بطالة وأمية وفقر.. إضافة إلى توفير للأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ولفت حسن شريم من مؤسسة السبيعي الخيرية إلى الدور الذي تضطلع به المؤسسة في إدارة العمل الخيري، وذلك من خلال تقديم مبادرات وبرامج مبتكرة، تهدف إلى تنمية المجتمع، وخدمة أفراده، وتمكينهم، والارتقاء بالعمل الخيري، مع التركيز على مسار الاستثمار الاجتماعي وفق معايير علمية وأولويات مجتمعية استرشادًا برؤية السعودية 2030.

وقال رئيس لجنة جائزة سنديان للابتكار الاجتماعي، الدكتور عبدالله الجغيمان، إن الجائزة تعد الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي في مجال تعزيز الابتكارات والأفكار المميزة، التي تقدم حلولاً اجتماعية مبتكرة وفعَّالة لمشاكل المجتمع الأكثر إلحاحًا، وتستهدف أصحاب الأفكار الإبداعية، وأصحاب التجارب والاستجابات الاجتماعية المبتكرة، سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية. مشيرًا إلى أن الجائزة على الرغم من قِصَر الفترة المخصصة لاستقبال المشاركات إلا أنه تقدم لها أكثر من 200 مبادرة اجتماعية. مقدمًا التهنئة للفائزين بالجائزة، ومتمنيًا لهم التوفيق والسداد.

عقب ذلك تم إعلان أسماء الفائزين بجائزة سنديان، وقام الأمير سعود بن خالد الفيصل بتكريمهم، وتسليمهم الجوائز، وهم: هشام الجبر عن مبادرة تدوير، وعبدالإله الأنصاري عن جائزة تحدث العربية، والدكتورة أمل السيف عن جائزة تواصل.

وقام بمنح مجموعة من دروع التكريم للحاصلين على جائزة وسام الابتكار الاجتماعي، وهم: ديانا ريان عن مبادرة كيس شيك، ومحمد بن حمد الجميح عن مبادرة نبوغ، وفهد الفيفي عن مبادرة نورني، وفيصل أبوثنين عن مبادرة مركز العناية بالمصاحف، والمهندس جاسم الشمري عن منصة الصناعيين والمصدرين السعوديين، والمهندس عمر نجار الرئيس التنفيذي للبرامج والمبادرات بمسك الخيرية، والمهندس عبدالعزيز بن أحمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، وتكريم الشريك الرسمي للمنتدى الهيئة العامة للأوقاف والشركاء الاستراتيجيين (وصندوق العلياء للتنمية المحلية راعي الجائزة).

وفي نهاية الحفل كرَّم الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، صحيفة "سبق" الإلكترونية.

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