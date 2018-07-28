النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عنيزة.. إنجاز 7 حدائق تضم أكثر من 14 ألف شجرة خلال 6 أشهر

مضامير المشي الملحقة بالحدائق بأطوال إجمالية تجاوزت 2570 متراً

أنهت بلدية عنيزة أعمالها بإنشاء عددٍ من الحدائق الجديدة خلال النصف الأول من العام الحالي 2021 بمختلف الأحياء داخل المحافظة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس فارس القحطاني؛ أنه تم إنشاء 5 حدائق جديدة، وإعادة تهيئة حديقتيْن قائمتيْن، لتأتي الأعمال بمساحة إجمالية تتجاوز 56600 متر مربع، وتمّت زراعة أكثر من 14700 شجرة في هذه المواقع.

وأضاف القحطاني؛ أنه حرصاً من البلدية على نشر الوعي الصحي، أخذت البلدية على عاتقها إلحاق مضامير متخصّصة للمشي، حيث جاءت مضامير المشي الملحقة بالحدائق الجديدة بأطوال إجمالية تجاوزت 2570 متراً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عنيزة.. إنجاز 7 حدائق تضم أكثر من 14 ألف شجرة خلال 6 أشهر
سبق

أنهت بلدية عنيزة أعمالها بإنشاء عددٍ من الحدائق الجديدة خلال النصف الأول من العام الحالي 2021 بمختلف الأحياء داخل المحافظة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس فارس القحطاني؛ أنه تم إنشاء 5 حدائق جديدة، وإعادة تهيئة حديقتيْن قائمتيْن، لتأتي الأعمال بمساحة إجمالية تتجاوز 56600 متر مربع، وتمّت زراعة أكثر من 14700 شجرة في هذه المواقع.

وأضاف القحطاني؛ أنه حرصاً من البلدية على نشر الوعي الصحي، أخذت البلدية على عاتقها إلحاق مضامير متخصّصة للمشي، حيث جاءت مضامير المشي الملحقة بالحدائق الجديدة بأطوال إجمالية تجاوزت 2570 متراً.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
11:00 AM
اخر تعديل
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
04:08 AM

عنيزة.. إنجاز 7 حدائق تضم أكثر من 14 ألف شجرة خلال 6 أشهر

مضامير المشي الملحقة بالحدائق بأطوال إجمالية تجاوزت 2570 متراً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عنيزة
1
725

أنهت بلدية عنيزة أعمالها بإنشاء عددٍ من الحدائق الجديدة خلال النصف الأول من العام الحالي 2021 بمختلف الأحياء داخل المحافظة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس فارس القحطاني؛ أنه تم إنشاء 5 حدائق جديدة، وإعادة تهيئة حديقتيْن قائمتيْن، لتأتي الأعمال بمساحة إجمالية تتجاوز 56600 متر مربع، وتمّت زراعة أكثر من 14700 شجرة في هذه المواقع.

وأضاف القحطاني؛ أنه حرصاً من البلدية على نشر الوعي الصحي، أخذت البلدية على عاتقها إلحاق مضامير متخصّصة للمشي، حيث جاءت مضامير المشي الملحقة بالحدائق الجديدة بأطوال إجمالية تجاوزت 2570 متراً.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,186
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,175
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,506
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,015

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة