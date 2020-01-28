علمت "سبق" من مصادرها أن رجال مكافحة المخدرات بمحافظة جدة نجحوا في القبض على قائد سيارة من نوع كيا يمني الجنسية، عقب تداول مقطع فيديوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يستعرض بشراب مسكر وحبوب مهلوسة ومبالغ مالية، وذلك أثناء سيره بأحد الشوارع بمدينة جدة، مجاهراً بجريمته، حيث جرى إحالته للجهة المختصة.
القبض على يمني استعرض عبر فيديو شرب المسكر في جدة
عبر سيارته التي كان يقودها.. وجرى إحالته للجهة المختصة
علمت "سبق" من مصادرها أن رجال مكافحة المخدرات بمحافظة جدة نجحوا في القبض على قائد سيارة من نوع كيا يمني الجنسية، عقب تداول مقطع فيديوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يستعرض بشراب مسكر وحبوب مهلوسة ومبالغ مالية، وذلك أثناء سيره بأحد الشوارع بمدينة جدة، مجاهراً بجريمته، حيث جرى إحالته للجهة المختصة.مكافحة المخدرات جدة الجهات الأمنية
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القبض على يمني استعرض عبر فيديو شرب المسكر في جدةعبدالله الراجحي سبق 2020-01-28
28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
03:41 PM
القبض على يمني استعرض عبر فيديو شرب المسكر في جدة
عبر سيارته التي كان يقودها.. وجرى إحالته للجهة المختصة
علمت "سبق" من مصادرها أن رجال مكافحة المخدرات بمحافظة جدة نجحوا في القبض على قائد سيارة من نوع كيا يمني الجنسية، عقب تداول مقطع فيديوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يستعرض بشراب مسكر وحبوب مهلوسة ومبالغ مالية، وذلك أثناء سيره بأحد الشوارع بمدينة جدة، مجاهراً بجريمته، حيث جرى إحالته للجهة المختصة.
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