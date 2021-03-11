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"الجزائية" تقضي بقتل 5 إرهابيين من أعضاء خلية داعشية نفذت جرائم اغتيال رجال أمن وتفجير مساجد

حكم ابتدائي أصدرته المحكمة.. من أبرز جرائمهم: الاشتراك في اغتيال الشهيد العميد كتاب الحمادي

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق خمسة متهمين من خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي مكونة من خمسة وأربعين متهماً، يتزعمها زعيم التنظيم في المملكة المرسل من قيادات التنظيم الكائنة في مناطق الصراع، لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة وذلك بإقامة حد الحرابة عليهم جميعاً.

وكانت هذه الخلية ذات صلة ببعض الحوادث الإرهابية الإجرامية التي حصلت في المملكة، ومن أبرزها: الاشتراك في اغتيال رجال أمن من ضمنهم الشهيد العميد كتاب الحمادي (رحمه الله) والتي وقعت في يوم الثلاثاء 27 /6/ 1437هـ في مركز العرجا بمحافظة الدوادمي، إضافة إلى اشتراكهم في تفجير مسجد مركز التدريب لقوات الطوارئ الخاصة بمدينة أبها. كما شارك أعضاء الخلية في تفجيري مسجد المشهد بمنطقة نجران ومسجد الرضا بمحافظة الأحساء، إضافة لقيامهم بالمشاركة في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن في مركز سويف الحدودي بمحافظة عرعر.

المحكمة الجزائية المتخصصة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجزائية" تقضي بقتل 5 إرهابيين من أعضاء خلية داعشية نفذت جرائم اغتيال رجال أمن وتفجير مساجد
سبق

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق خمسة متهمين من خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي مكونة من خمسة وأربعين متهماً، يتزعمها زعيم التنظيم في المملكة المرسل من قيادات التنظيم الكائنة في مناطق الصراع، لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة وذلك بإقامة حد الحرابة عليهم جميعاً.

وكانت هذه الخلية ذات صلة ببعض الحوادث الإرهابية الإجرامية التي حصلت في المملكة، ومن أبرزها: الاشتراك في اغتيال رجال أمن من ضمنهم الشهيد العميد كتاب الحمادي (رحمه الله) والتي وقعت في يوم الثلاثاء 27 /6/ 1437هـ في مركز العرجا بمحافظة الدوادمي، إضافة إلى اشتراكهم في تفجير مسجد مركز التدريب لقوات الطوارئ الخاصة بمدينة أبها. كما شارك أعضاء الخلية في تفجيري مسجد المشهد بمنطقة نجران ومسجد الرضا بمحافظة الأحساء، إضافة لقيامهم بالمشاركة في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن في مركز سويف الحدودي بمحافظة عرعر.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
02:02 PM
اخر تعديل
11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
04:44 PM

"الجزائية" تقضي بقتل 5 إرهابيين من أعضاء خلية داعشية نفذت جرائم اغتيال رجال أمن وتفجير مساجد

حكم ابتدائي أصدرته المحكمة.. من أبرز جرائمهم: الاشتراك في اغتيال الشهيد العميد كتاب الحمادي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
23
29,812

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق خمسة متهمين من خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي مكونة من خمسة وأربعين متهماً، يتزعمها زعيم التنظيم في المملكة المرسل من قيادات التنظيم الكائنة في مناطق الصراع، لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة وذلك بإقامة حد الحرابة عليهم جميعاً.

وكانت هذه الخلية ذات صلة ببعض الحوادث الإرهابية الإجرامية التي حصلت في المملكة، ومن أبرزها: الاشتراك في اغتيال رجال أمن من ضمنهم الشهيد العميد كتاب الحمادي (رحمه الله) والتي وقعت في يوم الثلاثاء 27 /6/ 1437هـ في مركز العرجا بمحافظة الدوادمي، إضافة إلى اشتراكهم في تفجير مسجد مركز التدريب لقوات الطوارئ الخاصة بمدينة أبها. كما شارك أعضاء الخلية في تفجيري مسجد المشهد بمنطقة نجران ومسجد الرضا بمحافظة الأحساء، إضافة لقيامهم بالمشاركة في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن في مركز سويف الحدودي بمحافظة عرعر.

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