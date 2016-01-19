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رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي قائد القوة الجوية العراقية

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي بمكتبه اليوم معالي قائد القوة الجوية العراقية الفريق الطيار شهاب جاهد علي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


حضر اللقاء قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وعددٌ من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي قائد القوة الجوية العراقية
سبق

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي بمكتبه اليوم معالي قائد القوة الجوية العراقية الفريق الطيار شهاب جاهد علي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


حضر اللقاء قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وعددٌ من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
10:15 PM

رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي قائد القوة الجوية العراقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي بمكتبه اليوم معالي قائد القوة الجوية العراقية الفريق الطيار شهاب جاهد علي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


حضر اللقاء قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وعددٌ من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.

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