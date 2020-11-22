"القصبي والخريف" يرفعان التهنئة لخادم الحرمين وولي عهده الأمين بمناسبة نجاح "قمة الرياض"

وصفاه في تغريدات لهما على "تويتر" بالمفخرة وأنها تبرهن ‏على مكانة المملكة الإقليمية ودورها العالمي

قال وزير التجارة والإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي: "أتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، ولوطننا الغالي بالنجاح الكبير للقمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين".

وأضاف "القصبي": أن نجاح القمة يبرهن ‏على مكانة المملكة الإقليمية ودورها الريادي العالمي.

فيما قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف: "يحق لنا في المملكة الفخر بصناعة إنجاز عالمي بحجم نجاح استضافة القمة الاستثنائية لـG20، وأبارك لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد ما تحقق من نجاح بقيادتهما".

وأضاف: "ما يعكس قدرة وطننا وموقعه في صدارة الدول المشاركة في صناعة مستقبل كوكب الأرض".

جاء ذلك في تغريدات لهما عبر حساباتهما على منصة "تويتر" بمناسبة نجاح قمة الرياض لمجموعة العشرين.