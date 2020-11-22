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"القصبي والخريف" يرفعان التهنئة لخادم الحرمين وولي عهده الأمين بمناسبة نجاح "قمة الرياض"

وصفاه في تغريدات لهما على "تويتر" بالمفخرة وأنها تبرهن ‏على مكانة المملكة الإقليمية ودورها العالمي

قال وزير التجارة والإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي: "أتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، ولوطننا الغالي بالنجاح الكبير للقمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين".

وأضاف "القصبي": أن نجاح القمة يبرهن ‏على مكانة المملكة الإقليمية ودورها الريادي العالمي.

فيما قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف: "يحق لنا في المملكة الفخر بصناعة إنجاز عالمي بحجم نجاح استضافة القمة الاستثنائية لـG20، وأبارك لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد ما تحقق من نجاح بقيادتهما".

وأضاف: "ما يعكس قدرة وطننا وموقعه في صدارة الدول المشاركة في صناعة مستقبل كوكب الأرض".

جاء ذلك في تغريدات لهما عبر حساباتهما على منصة "تويتر" بمناسبة نجاح قمة الرياض لمجموعة العشرين.

قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القصبي والخريف" يرفعان التهنئة لخادم الحرمين وولي عهده الأمين بمناسبة نجاح "قمة الرياض"
سبق

قال وزير التجارة والإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي: "أتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، ولوطننا الغالي بالنجاح الكبير للقمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين".

وأضاف "القصبي": أن نجاح القمة يبرهن ‏على مكانة المملكة الإقليمية ودورها الريادي العالمي.

فيما قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف: "يحق لنا في المملكة الفخر بصناعة إنجاز عالمي بحجم نجاح استضافة القمة الاستثنائية لـG20، وأبارك لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد ما تحقق من نجاح بقيادتهما".

وأضاف: "ما يعكس قدرة وطننا وموقعه في صدارة الدول المشاركة في صناعة مستقبل كوكب الأرض".

جاء ذلك في تغريدات لهما عبر حساباتهما على منصة "تويتر" بمناسبة نجاح قمة الرياض لمجموعة العشرين.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
11:25 PM
اخر تعديل
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
12:56 AM

"القصبي والخريف" يرفعان التهنئة لخادم الحرمين وولي عهده الأمين بمناسبة نجاح "قمة الرياض"

وصفاه في تغريدات لهما على "تويتر" بالمفخرة وأنها تبرهن ‏على مكانة المملكة الإقليمية ودورها العالمي

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
628

قال وزير التجارة والإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي: "أتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، ولوطننا الغالي بالنجاح الكبير للقمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين".

وأضاف "القصبي": أن نجاح القمة يبرهن ‏على مكانة المملكة الإقليمية ودورها الريادي العالمي.

فيما قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف: "يحق لنا في المملكة الفخر بصناعة إنجاز عالمي بحجم نجاح استضافة القمة الاستثنائية لـG20، وأبارك لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد ما تحقق من نجاح بقيادتهما".

وأضاف: "ما يعكس قدرة وطننا وموقعه في صدارة الدول المشاركة في صناعة مستقبل كوكب الأرض".

جاء ذلك في تغريدات لهما عبر حساباتهما على منصة "تويتر" بمناسبة نجاح قمة الرياض لمجموعة العشرين.

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