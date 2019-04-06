مصرع 8 من مليشيا الحوثي الإرهابية في تقدم جديد للجيش اليمني بالضالع

سيطر على حصن شداد الاستراتيجي والجبال المجاورة له

أعلن الجيش اليمني، إحراز قواته في شمالي محافظة الضالع، جنوب اليمن، تقدمًا في القتال الذي يخوضه ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري يمني: إن وحدات من الجيش مسنودة، بقوات من الحزام سيطرت على حصن شداد الاستراتيجي والجبال المجاورة له شمال منطقة مريس.

وبحسب ما نقله موقع، ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، فإن 80 عنصرًا من مليشيا الحوثي الإرهابية لقوا مصرعهم في المواجهات، إضافة إلى خسائر في العتاد الحربي للمتمردين، من بينها، ثلاثة عربات قتالية ودبابة وعربة BMB ومخزن للذخيرة والأسلحة.