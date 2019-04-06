النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصرع 8 من مليشيا الحوثي الإرهابية في تقدم جديد للجيش اليمني بالضالع

سيطر على حصن شداد الاستراتيجي والجبال المجاورة له

أعلن الجيش اليمني، إحراز قواته في شمالي محافظة الضالع، جنوب اليمن، تقدمًا في القتال الذي يخوضه ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري يمني: إن وحدات من الجيش مسنودة، بقوات من الحزام سيطرت على حصن شداد الاستراتيجي والجبال المجاورة له شمال منطقة مريس.

وبحسب ما نقله موقع، ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، فإن 80 عنصرًا من مليشيا الحوثي الإرهابية لقوا مصرعهم في المواجهات، إضافة إلى خسائر في العتاد الحربي للمتمردين، من بينها، ثلاثة عربات قتالية ودبابة وعربة BMB ومخزن للذخيرة والأسلحة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مصرع 8 من مليشيا الحوثي الإرهابية في تقدم جديد للجيش اليمني بالضالع
سبق

أعلن الجيش اليمني، إحراز قواته في شمالي محافظة الضالع، جنوب اليمن، تقدمًا في القتال الذي يخوضه ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري يمني: إن وحدات من الجيش مسنودة، بقوات من الحزام سيطرت على حصن شداد الاستراتيجي والجبال المجاورة له شمال منطقة مريس.

وبحسب ما نقله موقع، ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، فإن 80 عنصرًا من مليشيا الحوثي الإرهابية لقوا مصرعهم في المواجهات، إضافة إلى خسائر في العتاد الحربي للمتمردين، من بينها، ثلاثة عربات قتالية ودبابة وعربة BMB ومخزن للذخيرة والأسلحة.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
06:19 PM

مصرع 8 من مليشيا الحوثي الإرهابية في تقدم جديد للجيش اليمني بالضالع

سيطر على حصن شداد الاستراتيجي والجبال المجاورة له

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
121

أعلن الجيش اليمني، إحراز قواته في شمالي محافظة الضالع، جنوب اليمن، تقدمًا في القتال الذي يخوضه ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري يمني: إن وحدات من الجيش مسنودة، بقوات من الحزام سيطرت على حصن شداد الاستراتيجي والجبال المجاورة له شمال منطقة مريس.

وبحسب ما نقله موقع، ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، فإن 80 عنصرًا من مليشيا الحوثي الإرهابية لقوا مصرعهم في المواجهات، إضافة إلى خسائر في العتاد الحربي للمتمردين، من بينها، ثلاثة عربات قتالية ودبابة وعربة BMB ومخزن للذخيرة والأسلحة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,223
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,493
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,186
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,129

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة