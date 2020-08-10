النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 35.712

تسجيل 498 حالة جديدة

سجَّلت الجزائر اليوم الاثنين 498 إصابة جديدة؛ ليرتفع العدد إلى 35.712 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا، خلال المؤتمر الصحفي أن اللجنة أحصت 10 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.312 حالة وفاة.

وأضاف بأن 414 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 24.920 حالة.


فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 35.712
سبق

سجَّلت الجزائر اليوم الاثنين 498 إصابة جديدة؛ ليرتفع العدد إلى 35.712 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا، خلال المؤتمر الصحفي أن اللجنة أحصت 10 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.312 حالة وفاة.

وأضاف بأن 414 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 24.920 حالة.


10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
08:48 PM

إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 35.712

تسجيل 498 حالة جديدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
174

سجَّلت الجزائر اليوم الاثنين 498 إصابة جديدة؛ ليرتفع العدد إلى 35.712 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا، خلال المؤتمر الصحفي أن اللجنة أحصت 10 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.312 حالة وفاة.

وأضاف بأن 414 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 24.920 حالة.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,804
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,227
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,075
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,547

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة