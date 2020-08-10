إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 35.712

تسجيل 498 حالة جديدة

سجَّلت الجزائر اليوم الاثنين 498 إصابة جديدة؛ ليرتفع العدد إلى 35.712 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا، خلال المؤتمر الصحفي أن اللجنة أحصت 10 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.312 حالة وفاة.

وأضاف بأن 414 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 24.920 حالة.



