"شاهين سات".. "السواحة" يشكر القيادة على دعم البحوث العلمية والتطوير

أشاد بجهود الكفاءات الوطنية من باحثين وعلماء ومبتكرين ومطورين

رفع رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المهندس عبدالله بن عامر السواحة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، على الدعم الذي يحظى به قطاع البحث العلمي والتطوير والابتكار والمدينة، على وجه الخصوص، مهنئاً القيادة والوطن بنجاح إطلاق القمر السعودي "شاهين سات".

وقال "السواحة": هذا الإطلاق للجيل القادم من الأقمار الاصطناعية يعد دلالة واضحة على أن المملكة ماضية في رحلتها لتأسيس ركائز اقتصاد وطني مبني على الابتكار.

وأشاد بجهود الكفاءات الوطنية في مجالات البحث والتطوير والابتكار من باحثين وعلماء ومبتكرين ومطورين التي ستكون في ظلّ دعم القيادة بمنزلة الوقود لإثراء منظومة البحث العلمي والتطوير والابتكار لتعزيز ريادة المملكة وتنافسية اقتصادها.