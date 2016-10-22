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تنبيه لـ "مركز الأرصاد": ضباب على محافظتَي الرايس وينبع

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن ضباب على محافظتَي الرايس وينبع، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 3 صباحاً تستمر حتى الساعة 8 صباحاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ "مركز الأرصاد": ضباب على محافظتَي الرايس وينبع
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن ضباب على محافظتَي الرايس وينبع، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 3 صباحاً تستمر حتى الساعة 8 صباحاً.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
01:16 PM

تنبيه لـ "مركز الأرصاد": ضباب على محافظتَي الرايس وينبع

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن ضباب على محافظتَي الرايس وينبع، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 3 صباحاً تستمر حتى الساعة 8 صباحاً.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,374
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,678
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,977
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,084

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