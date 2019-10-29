دوري الأولى: القادسية المتصدر يفرط بنقطتين في افتتاح الجولة 11

انطلقت اليوم منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة خمس مباريات، حيث كانت حصيلتها انتصارين وثلاثة تعادلات.

حيث خيم التعادل السلبي على قمة مواجهة الجولة (ديربي الخبر) والتي جمعت القادسية المتصدر بضيفه الثقبة الوصيف والتي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة .

رفع القادسية رصيده إلى 24 نقطة بالصدارة كما رفع الثقبة رصيده إلى 20 نقطة بالمركز الثاني.

وحقق الباطن فوزًا كبيرًا على ضيفه نجران بثلاثة أهداف مقابل هدف باللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب نادي الباطن بمدينة حفر الباطن.

بهذا الفوز حافظ الباطن على المركز الرابع برصيد 19 نقطة فيما تجمد رصيد نجران عند 15 نقطة بالمركز التاسع.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل نجح فريق جدة بالعودة بثلاث نقاط من ميدان مضيفه الطائي بتغلبه عليه بهدفين مقابل هدف.

ارتقى فريق جدة 4 مراكز على سلم الترتيب ليصبح بالمركز الثاني عشر رافعًا رصيده إلى 14 نقطة وتجمد رصيد الطائي عند 16 نقطة بالمركز الخامس.

وفرض التعادل الايجابي بهدفين لمثلها على مواجهة حطين مع ضيفه الشعلة في اللقاء الذي استضافه ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.

أضاف الفريقان نقطة لرصيدهما حيث بات حطين يملك 10 نقاط بالمركز 16 بينما أصبح رصيده 12 بالمركز13.

وعلى ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة سيطر التعادل السلبي من دون أهداف على لقاء أحد مع ضيفه الجيل .

رفع أحد رصيده إلى 15 نقطة بالمركز العاشر في حين بات رصيده 12 بالمركز 14.

وتختتم مواجهات الجولة غدًا الأربعاء بإقامة 5 مواجهات أخرى تجمع النهضة مع المجزل، النجوم مع التقدم، الكوكب مع العين، الجبلين مع البكيرية، والأنصار مع الخليج.