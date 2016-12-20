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"إتقان العقارية" تحدِّد موعد المزاد العلني لمخطط مستودعات طيبة النموذجية

"الرشيد": فرصة استثمارية لوقوعه بمركز القرار السياسي والاقتصادي بالسعودية

أعلنت شركة إتقان العقارية موعد إطلاق المزاد العلني لبيع مخطط مستودعات طيبة النموذجي بجنوب العاصمة الرياض، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء 2/ 6/ 1443هـ، الموافق 5/ 1/ 2022م، بفندق برج رافال شمال مدينة الرياض؛ وذلك لبيع كامل المخطط الذي تُقدَّر مساحته الإجمالية بـ (1.000.000) متر مربع، والمساحة الصافية للمخطط قرابة (600.000) متر مربع، ويضم 107 قطع من أراضي المستودعات والأراضي التجارية؛ إذ يتميز المخطط بموقعه، ومحاط بالخدمات كافة؛ ما يُشكِّل فرصة كبيرة للشركات والمصانع والمستثمرين.

وبهذه المناسبة أوضح رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد أن شروط دخول المزاد هو الحضور الشخصي للمشتري أو وكيله، وإحضار شيك مصدَّق باسم شركة إتقان العقارية بمبلغ (200.000) ريال على كل بلك، ومبلغ (100.000) عن كل قطعة. مشيرًا إلى أن الشيك يعتبر جزءًا من قيمة العقار لمن يرسو عليه المزاد، ولا يحق له استرداده.

وأضاف "الرشيد" بأن من شروط المزاد السداد لقيمة المنتجات خلال مدة أقصاها 30 يوم عمل، وقيمة التصرفات العقارية والسعي المقرر نسبته (2.5 %) على المشتري، كما يتم إرجاع كامل شيك المزايدة في حال عدم رسو المزاد على المتقدم.

وبيَّن "الرشيد" أن مما يتميز به مخطط مستودعات طيبة النموذجي موقعه الاستراتيجي بالقرب من طريق الخرج القديم والدائري الثاني ضمن مناطق محيطة ذات حركة وكثافة جيدة للأنشطة التجارية والتخزين؛ إذ يتمركز بحي طيبة الذي يُعدُّ من أولى المناطق ذات الاهتمام بالمستودعات، وتحيط به شبكة طرق؛ وهو ما يسهم في تعدُّد المداخل وسهولة الحركة.

وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية بأن مخطط مستودعات طيبة النموذجي فرصة استثمارية لوقوعه بالعاصمة الرياض (مركز القرار السياسي والاقتصادي بالسعودية). مشيرًا إلى أن التزايد الكبير في حجم التوسع الاقتصادي والاستثماري يواكب النجاحات الكبيرة التي حققتها رؤية السعودية 2030، التي أطلقها سمو ولي العهد، وجعلت السعودية محط أنظار المستثمرين بالعالم، والفرصة الكبيرة بدخول العديد من الشركات الأجنبية، ونقل مقارها إلى السعودية.

ودعا رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية في ختام تصريحه المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في المشاركة بالمزاد العلني للمنتج العقاري المميز في حال وجود أي استفسارات إلى التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم (920001019)، أو (0530311111)، أو (0508639999)، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إتقان العقارية" تحدِّد موعد المزاد العلني لمخطط مستودعات طيبة النموذجية
سبق

أعلنت شركة إتقان العقارية موعد إطلاق المزاد العلني لبيع مخطط مستودعات طيبة النموذجي بجنوب العاصمة الرياض، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء 2/ 6/ 1443هـ، الموافق 5/ 1/ 2022م، بفندق برج رافال شمال مدينة الرياض؛ وذلك لبيع كامل المخطط الذي تُقدَّر مساحته الإجمالية بـ (1.000.000) متر مربع، والمساحة الصافية للمخطط قرابة (600.000) متر مربع، ويضم 107 قطع من أراضي المستودعات والأراضي التجارية؛ إذ يتميز المخطط بموقعه، ومحاط بالخدمات كافة؛ ما يُشكِّل فرصة كبيرة للشركات والمصانع والمستثمرين.

وبهذه المناسبة أوضح رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد أن شروط دخول المزاد هو الحضور الشخصي للمشتري أو وكيله، وإحضار شيك مصدَّق باسم شركة إتقان العقارية بمبلغ (200.000) ريال على كل بلك، ومبلغ (100.000) عن كل قطعة. مشيرًا إلى أن الشيك يعتبر جزءًا من قيمة العقار لمن يرسو عليه المزاد، ولا يحق له استرداده.

وأضاف "الرشيد" بأن من شروط المزاد السداد لقيمة المنتجات خلال مدة أقصاها 30 يوم عمل، وقيمة التصرفات العقارية والسعي المقرر نسبته (2.5 %) على المشتري، كما يتم إرجاع كامل شيك المزايدة في حال عدم رسو المزاد على المتقدم.

وبيَّن "الرشيد" أن مما يتميز به مخطط مستودعات طيبة النموذجي موقعه الاستراتيجي بالقرب من طريق الخرج القديم والدائري الثاني ضمن مناطق محيطة ذات حركة وكثافة جيدة للأنشطة التجارية والتخزين؛ إذ يتمركز بحي طيبة الذي يُعدُّ من أولى المناطق ذات الاهتمام بالمستودعات، وتحيط به شبكة طرق؛ وهو ما يسهم في تعدُّد المداخل وسهولة الحركة.

وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية بأن مخطط مستودعات طيبة النموذجي فرصة استثمارية لوقوعه بالعاصمة الرياض (مركز القرار السياسي والاقتصادي بالسعودية). مشيرًا إلى أن التزايد الكبير في حجم التوسع الاقتصادي والاستثماري يواكب النجاحات الكبيرة التي حققتها رؤية السعودية 2030، التي أطلقها سمو ولي العهد، وجعلت السعودية محط أنظار المستثمرين بالعالم، والفرصة الكبيرة بدخول العديد من الشركات الأجنبية، ونقل مقارها إلى السعودية.

ودعا رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية في ختام تصريحه المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في المشاركة بالمزاد العلني للمنتج العقاري المميز في حال وجود أي استفسارات إلى التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم (920001019)، أو (0530311111)، أو (0508639999)، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
12:41 AM

"إتقان العقارية" تحدِّد موعد المزاد العلني لمخطط مستودعات طيبة النموذجية

"الرشيد": فرصة استثمارية لوقوعه بمركز القرار السياسي والاقتصادي بالسعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة إتقان العقارية موعد إطلاق المزاد العلني لبيع مخطط مستودعات طيبة النموذجي بجنوب العاصمة الرياض، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء 2/ 6/ 1443هـ، الموافق 5/ 1/ 2022م، بفندق برج رافال شمال مدينة الرياض؛ وذلك لبيع كامل المخطط الذي تُقدَّر مساحته الإجمالية بـ (1.000.000) متر مربع، والمساحة الصافية للمخطط قرابة (600.000) متر مربع، ويضم 107 قطع من أراضي المستودعات والأراضي التجارية؛ إذ يتميز المخطط بموقعه، ومحاط بالخدمات كافة؛ ما يُشكِّل فرصة كبيرة للشركات والمصانع والمستثمرين.

وبهذه المناسبة أوضح رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد أن شروط دخول المزاد هو الحضور الشخصي للمشتري أو وكيله، وإحضار شيك مصدَّق باسم شركة إتقان العقارية بمبلغ (200.000) ريال على كل بلك، ومبلغ (100.000) عن كل قطعة. مشيرًا إلى أن الشيك يعتبر جزءًا من قيمة العقار لمن يرسو عليه المزاد، ولا يحق له استرداده.

وأضاف "الرشيد" بأن من شروط المزاد السداد لقيمة المنتجات خلال مدة أقصاها 30 يوم عمل، وقيمة التصرفات العقارية والسعي المقرر نسبته (2.5 %) على المشتري، كما يتم إرجاع كامل شيك المزايدة في حال عدم رسو المزاد على المتقدم.

وبيَّن "الرشيد" أن مما يتميز به مخطط مستودعات طيبة النموذجي موقعه الاستراتيجي بالقرب من طريق الخرج القديم والدائري الثاني ضمن مناطق محيطة ذات حركة وكثافة جيدة للأنشطة التجارية والتخزين؛ إذ يتمركز بحي طيبة الذي يُعدُّ من أولى المناطق ذات الاهتمام بالمستودعات، وتحيط به شبكة طرق؛ وهو ما يسهم في تعدُّد المداخل وسهولة الحركة.

وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية بأن مخطط مستودعات طيبة النموذجي فرصة استثمارية لوقوعه بالعاصمة الرياض (مركز القرار السياسي والاقتصادي بالسعودية). مشيرًا إلى أن التزايد الكبير في حجم التوسع الاقتصادي والاستثماري يواكب النجاحات الكبيرة التي حققتها رؤية السعودية 2030، التي أطلقها سمو ولي العهد، وجعلت السعودية محط أنظار المستثمرين بالعالم، والفرصة الكبيرة بدخول العديد من الشركات الأجنبية، ونقل مقارها إلى السعودية.

ودعا رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية في ختام تصريحه المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في المشاركة بالمزاد العلني للمنتج العقاري المميز في حال وجود أي استفسارات إلى التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم (920001019)، أو (0530311111)، أو (0508639999)، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.

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