ناشدت أسرة الشاب "بندر بن علي بن يتيم العنزي" بالبحث عن فقيدهم، الذي سجّل اختفاؤه عن الأنظار من"حي الشروق" - شرقي الرياض - لليوم الخامس على التوالي. وقال شقيقه؛ المرابط على الحد الجنوبي لـ"سبق": "مفقودنا يبلغ من العمر ٣١ عامًا، ويعتبر مريضًا وغير مُدرك عقلًا، ويعاني من صرع شديد وثُقل باللسان، وينطق بكلمات مكسّرة وغير مفهومة بعض الشيء. كما يبلغ طوله ١٦٠سم، ولا يقرأ ولا يكتب". وأضاف في شرح أوصاف "العنزي": يعاني من شلل في أطرافه اليمنى، وبه كسر في أحد أسنانه الأمامية. وأتبع "شقيقه": تقدّمنا ببلاغ رقم (٤١٠٥٣٠٢٧٥٣) لدى شرطة النظيم، وندعو لمساندة الجهود الأمنية، كما هي عادة قرّاء "سبق" في العثورعلى المفقودين، مناشدًا من يجده إبلاغ أقرب مركز أمني لديه، أو التواصل معنا عبر الرقم: ٠٥٥٨٤٦١٤٦١ أو ٠٥٥٨٧٠٦٣٤٤.

"العنزي" يختفي من "شروق" الرياض.. وهذا ما قاله شقيقه بالحد الجنوبي عمر السبيعي سبق 2020-01-16 ناشدت أسرة الشاب "بندر بن علي بن يتيم العنزي" بالبحث عن فقيدهم، الذي سجّل اختفاؤه عن الأنظار من"حي الشروق" - شرقي الرياض - لليوم الخامس على التوالي.



وقال شقيقه؛ المرابط على الحد الجنوبي لـ"سبق": "مفقودنا يبلغ من العمر ٣١ عامًا، ويعتبر مريضًا وغير مُدرك عقلًا، ويعاني من صرع شديد وثُقل باللسان، وينطق بكلمات مكسّرة وغير مفهومة بعض الشيء. كما يبلغ طوله ١٦٠سم، ولا يقرأ ولا يكتب".



وأضاف في شرح أوصاف "العنزي": يعاني من شلل في أطرافه اليمنى، وبه كسر في أحد أسنانه الأمامية.



وأتبع "شقيقه": تقدّمنا ببلاغ رقم (٤١٠٥٣٠٢٧٥٣) لدى شرطة النظيم، وندعو لمساندة الجهود الأمنية، كما هي عادة قرّاء "سبق" في العثورعلى المفقودين، مناشدًا من يجده إبلاغ أقرب مركز أمني لديه، أو التواصل معنا عبر الرقم: ٠٥٥٨٤٦١٤٦١ أو ٠٥٥٨٧٠٦٣٤٤.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441 04:20 PM

"العنزي" يختفي من "شروق" الرياض.. وهذا ما قاله شقيقه بالحد الجنوبي لليوم الخامس على التوالي.. لا يقرأ ولا يكتب





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ناشدت أسرة الشاب "بندر بن علي بن يتيم العنزي" بالبحث عن فقيدهم، الذي سجّل اختفاؤه عن الأنظار من"حي الشروق" - شرقي الرياض - لليوم الخامس على التوالي.



وقال شقيقه؛ المرابط على الحد الجنوبي لـ"سبق": "مفقودنا يبلغ من العمر ٣١ عامًا، ويعتبر مريضًا وغير مُدرك عقلًا، ويعاني من صرع شديد وثُقل باللسان، وينطق بكلمات مكسّرة وغير مفهومة بعض الشيء. كما يبلغ طوله ١٦٠سم، ولا يقرأ ولا يكتب".



وأضاف في شرح أوصاف "العنزي": يعاني من شلل في أطرافه اليمنى، وبه كسر في أحد أسنانه الأمامية.



وأتبع "شقيقه": تقدّمنا ببلاغ رقم (٤١٠٥٣٠٢٧٥٣) لدى شرطة النظيم، وندعو لمساندة الجهود الأمنية، كما هي عادة قرّاء "سبق" في العثورعلى المفقودين، مناشدًا من يجده إبلاغ أقرب مركز أمني لديه، أو التواصل معنا عبر الرقم: ٠٥٥٨٤٦١٤٦١ أو ٠٥٥٨٧٠٦٣٤٤.