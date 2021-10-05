"الأرصاد": أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط البرد على شرورة

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة شرورة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، تشمل الخرخير.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.