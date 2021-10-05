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"الأرصاد": أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط البرد على شرورة

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة شرورة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، تشمل الخرخير.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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"الأرصاد": أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط البرد على شرورة
سبق

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة شرورة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، تشمل الخرخير.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
09:15 AM

"الأرصاد": أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط البرد على شرورة

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة شرورة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، تشمل الخرخير.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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