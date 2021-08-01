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تيليجرام توسع مكالمات الفيديو لأكثر من ألف شخص

أضافت تحديثات جديدة للتقنية التي أطلقتها في يونيو

أطلقت منصة التراسل الفوري "تيليجرام" تحديثًا جديدًا يوسع المشاركة في مكالمات الفيديو لتصل إلى أكثر من ألف شخص تقريبًا.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تيليجرام أضافت تحديثات جديدة إلى تقنية مكالمات الفيديو الجماعية، التي سبق وأطلقتها في يونيو الماضي.

ورغم أنها وسّعتها إلى أكثر من ألف شخص؛ إلا أن خيارات الشاشة لا تزال محدودة بـ30 شخصًا فقط، ويمكن أن يتم اختيارهم وضبطهم من باقي المشاركين والتنقل فيما بينهم طوال مدة البث المرئي.

ويمكن أن تدعم تلك التقنية الأحداث المباشرة والحفلات والمناسبات، التي تسعى بعض المؤسسات لإطلاقها بصورة افتراضية، بدلًا من عقدها بصورة شخصية وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأحدثت أيضًا تيليجرام تحديثات في محرر الوسائط الخاص بها؛ بحيث يكون عرض الفرشاة أصغر أثناء التكبير؛ مما يسمح للمستخدمين برسم تفاصيل أدق على الصور ومقاطع الفيديو.

وتتضمن الميزات الجديدة الأخرى المزيد من خيارات إعادة تعيين كلمة المرور والرموز التعبيرية المتحركة، بالإضافة إلى دعم تشغيل مقاطع الفيديو بسرعات مختلفة، وإضافة كاميرا جديدة داخل التطبيق تسمح بمستويات تكبير أفضل.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تيليجرام توسع مكالمات الفيديو لأكثر من ألف شخص
سبق

أطلقت منصة التراسل الفوري "تيليجرام" تحديثًا جديدًا يوسع المشاركة في مكالمات الفيديو لتصل إلى أكثر من ألف شخص تقريبًا.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تيليجرام أضافت تحديثات جديدة إلى تقنية مكالمات الفيديو الجماعية، التي سبق وأطلقتها في يونيو الماضي.

ورغم أنها وسّعتها إلى أكثر من ألف شخص؛ إلا أن خيارات الشاشة لا تزال محدودة بـ30 شخصًا فقط، ويمكن أن يتم اختيارهم وضبطهم من باقي المشاركين والتنقل فيما بينهم طوال مدة البث المرئي.

ويمكن أن تدعم تلك التقنية الأحداث المباشرة والحفلات والمناسبات، التي تسعى بعض المؤسسات لإطلاقها بصورة افتراضية، بدلًا من عقدها بصورة شخصية وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأحدثت أيضًا تيليجرام تحديثات في محرر الوسائط الخاص بها؛ بحيث يكون عرض الفرشاة أصغر أثناء التكبير؛ مما يسمح للمستخدمين برسم تفاصيل أدق على الصور ومقاطع الفيديو.

وتتضمن الميزات الجديدة الأخرى المزيد من خيارات إعادة تعيين كلمة المرور والرموز التعبيرية المتحركة، بالإضافة إلى دعم تشغيل مقاطع الفيديو بسرعات مختلفة، وإضافة كاميرا جديدة داخل التطبيق تسمح بمستويات تكبير أفضل.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
11:28 AM

تيليجرام توسع مكالمات الفيديو لأكثر من ألف شخص

أضافت تحديثات جديدة للتقنية التي أطلقتها في يونيو

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أطلقت منصة التراسل الفوري "تيليجرام" تحديثًا جديدًا يوسع المشاركة في مكالمات الفيديو لتصل إلى أكثر من ألف شخص تقريبًا.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تيليجرام أضافت تحديثات جديدة إلى تقنية مكالمات الفيديو الجماعية، التي سبق وأطلقتها في يونيو الماضي.

ورغم أنها وسّعتها إلى أكثر من ألف شخص؛ إلا أن خيارات الشاشة لا تزال محدودة بـ30 شخصًا فقط، ويمكن أن يتم اختيارهم وضبطهم من باقي المشاركين والتنقل فيما بينهم طوال مدة البث المرئي.

ويمكن أن تدعم تلك التقنية الأحداث المباشرة والحفلات والمناسبات، التي تسعى بعض المؤسسات لإطلاقها بصورة افتراضية، بدلًا من عقدها بصورة شخصية وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأحدثت أيضًا تيليجرام تحديثات في محرر الوسائط الخاص بها؛ بحيث يكون عرض الفرشاة أصغر أثناء التكبير؛ مما يسمح للمستخدمين برسم تفاصيل أدق على الصور ومقاطع الفيديو.

وتتضمن الميزات الجديدة الأخرى المزيد من خيارات إعادة تعيين كلمة المرور والرموز التعبيرية المتحركة، بالإضافة إلى دعم تشغيل مقاطع الفيديو بسرعات مختلفة، وإضافة كاميرا جديدة داخل التطبيق تسمح بمستويات تكبير أفضل.

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