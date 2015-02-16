"التحالف": تدمير 14 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيات الحوثية بمأرب وحجة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 17 عملية استهداف ضد المليشيات في مأرب وحجة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" تدمير 14 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيات الحوثية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 17 عملية استهداف ضد المليشيات في مأرب وحجة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" تدمير 14 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيات الحوثية.التحالف ميليشيا الحوثي
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 17 عملية استهداف ضد المليشيات في مأرب وحجة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" تدمير 14 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيات الحوثية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 17 عملية استهداف ضد المليشيات في مأرب وحجة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" تدمير 14 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيات الحوثية.