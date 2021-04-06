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زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب مدينة إيرانية محاذية للحدود العراقية

لم ترد معلومات عن حدوث أضرار أو وقوع ضحايا

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات مدينة مريوان الإيرانية المحاذية للحدود العراقية، اليوم (الثلاثاء).

ووفقًا لـ"سبوتنيك": سجلت الهزة على عمق 10 كيلومترات قرب مدينة مريوان، ولم ترد معلومات عن حدوث أضرار أو وقوع ضحايا بشرية.

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زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب مدينة إيرانية محاذية للحدود العراقية
سبق

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات مدينة مريوان الإيرانية المحاذية للحدود العراقية، اليوم (الثلاثاء).

ووفقًا لـ"سبوتنيك": سجلت الهزة على عمق 10 كيلومترات قرب مدينة مريوان، ولم ترد معلومات عن حدوث أضرار أو وقوع ضحايا بشرية.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
08:53 PM

زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب مدينة إيرانية محاذية للحدود العراقية

لم ترد معلومات عن حدوث أضرار أو وقوع ضحايا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات مدينة مريوان الإيرانية المحاذية للحدود العراقية، اليوم (الثلاثاء).

ووفقًا لـ"سبوتنيك": سجلت الهزة على عمق 10 كيلومترات قرب مدينة مريوان، ولم ترد معلومات عن حدوث أضرار أو وقوع ضحايا بشرية.

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