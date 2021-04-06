زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب مدينة إيرانية محاذية للحدود العراقية

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات مدينة مريوان الإيرانية المحاذية للحدود العراقية، اليوم (الثلاثاء).
ووفقًا لـ"سبوتنيك": سجلت الهزة على عمق 10 كيلومترات قرب مدينة مريوان، ولم ترد معلومات عن حدوث أضرار أو وقوع ضحايا بشرية.
ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات مدينة مريوان الإيرانية المحاذية للحدود العراقية، اليوم (الثلاثاء).
ووفقًا لـ"سبوتنيك": سجلت الهزة على عمق 10 كيلومترات قرب مدينة مريوان، ولم ترد معلومات عن حدوث أضرار أو وقوع ضحايا بشرية.
ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات مدينة مريوان الإيرانية المحاذية للحدود العراقية، اليوم (الثلاثاء).
ووفقًا لـ"سبوتنيك": سجلت الهزة على عمق 10 كيلومترات قرب مدينة مريوان، ولم ترد معلومات عن حدوث أضرار أو وقوع ضحايا بشرية.
ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات مدينة مريوان الإيرانية المحاذية للحدود العراقية، اليوم (الثلاثاء).
ووفقًا لـ"سبوتنيك": سجلت الهزة على عمق 10 كيلومترات قرب مدينة مريوان، ولم ترد معلومات عن حدوث أضرار أو وقوع ضحايا بشرية.