جائزة الملك عبدالعزيز للجودة: 31 أغسطس آخر موعد للتسجيل في الدورة الـ 5

قالت: لجميع القطاعات عبر منظومة "تميز.نت" .. حلول إلكترونية متكاملة

أعلنت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، أن 31 أغسطس آخر موعد للتسجيل في الدورة الـخامسة.

وقالت الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في تنويه: إن آخر موعد للتسجيل في الدورة الخامسة 31 أغسطس 2019 م.. وبالتوفيق للجميع.

وكانت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة قد فتحت بدء التسجيل الرسمي للدورة الخامسة لجميع القطاعات عبر منظومة "تميز.نت" التي أطلقتها بهدف توفير حلول إلكترونية متكاملة للمنشآت لتطبيق ومتابعة التميز المؤسسي وفق معايير الجائزة، كما يمكنها من الاشتراك في دورات الجائزة وتسلم التقارير بشكل إلكتروني كامل.