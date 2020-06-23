النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جائزة الملك عبدالعزيز للجودة: 31 أغسطس آخر موعد للتسجيل في الدورة الـ 5

قالت: لجميع القطاعات عبر منظومة "تميز.نت" .. حلول إلكترونية متكاملة

أعلنت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، أن 31 أغسطس آخر موعد للتسجيل في الدورة الـخامسة.

وقالت الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في تنويه: إن آخر موعد للتسجيل في الدورة الخامسة 31 أغسطس 2019 م.. وبالتوفيق للجميع.

وكانت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة قد فتحت بدء التسجيل الرسمي للدورة الخامسة لجميع القطاعات عبر منظومة "تميز.نت" التي أطلقتها بهدف توفير حلول إلكترونية متكاملة للمنشآت لتطبيق ومتابعة التميز المؤسسي وفق معايير الجائزة، كما يمكنها من الاشتراك في دورات الجائزة وتسلم التقارير بشكل إلكتروني كامل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جائزة الملك عبدالعزيز للجودة: 31 أغسطس آخر موعد للتسجيل في الدورة الـ 5
سبق

أعلنت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، أن 31 أغسطس آخر موعد للتسجيل في الدورة الـخامسة.

وقالت الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في تنويه: إن آخر موعد للتسجيل في الدورة الخامسة 31 أغسطس 2019 م.. وبالتوفيق للجميع.

وكانت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة قد فتحت بدء التسجيل الرسمي للدورة الخامسة لجميع القطاعات عبر منظومة "تميز.نت" التي أطلقتها بهدف توفير حلول إلكترونية متكاملة للمنشآت لتطبيق ومتابعة التميز المؤسسي وفق معايير الجائزة، كما يمكنها من الاشتراك في دورات الجائزة وتسلم التقارير بشكل إلكتروني كامل.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
11:57 AM

جائزة الملك عبدالعزيز للجودة: 31 أغسطس آخر موعد للتسجيل في الدورة الـ 5

قالت: لجميع القطاعات عبر منظومة "تميز.نت" .. حلول إلكترونية متكاملة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
331

أعلنت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، أن 31 أغسطس آخر موعد للتسجيل في الدورة الـخامسة.

وقالت الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في تنويه: إن آخر موعد للتسجيل في الدورة الخامسة 31 أغسطس 2019 م.. وبالتوفيق للجميع.

وكانت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة قد فتحت بدء التسجيل الرسمي للدورة الخامسة لجميع القطاعات عبر منظومة "تميز.نت" التي أطلقتها بهدف توفير حلول إلكترونية متكاملة للمنشآت لتطبيق ومتابعة التميز المؤسسي وفق معايير الجائزة، كما يمكنها من الاشتراك في دورات الجائزة وتسلم التقارير بشكل إلكتروني كامل.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,095
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,946
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,596
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,852

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة