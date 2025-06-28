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وسم #محمد_بن_سلمان_في_قمة_العشرين يتصدّر "تويتر" .. ومغرِّدون: عزنا وفخرنا

نشروا مئات الصور وكتبوا العبارات التي أكّدت دعمهم خطوات ولي العهد في تحقيق التطور

تصدّر وسم # محمد_بن_سلمان_في_قمة_العشرين موقع "تويتر"، حيث عبّر من خلاله المغرّدون عن فخرهم واعتزازهم بولي العهد خلال مشاركته في قمة العشرين.

ّ

كما عبَّر المغردون عن فخرهم بالاستقبال غير التقليدي الذي قُوبل به سمو ولي العهد من قادة دول مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية بدءاً من رئيس الوزراء الياباني، مروراً في همسات ترامب، وصولاً الى الحديث الودي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتبادلهم الابتسامات.

وأكّد المواطنون عبر الوسم عن دعمهم خطوات ولي العهد وأنهم معه لتحقيق التغيير والتطور الذي يحلم به، ويقفون معه ضدّ كل مَن يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في الوطن.

وقام المغرِّدون بنشر مئات الصور التي تظهر ولي العهد في قمة العشرين معلّقين عليها بعبارات فخر وعزة.

وقالت المغرِّدة المتوسطة الثالثة هيبة المملكة بقيادة ولي عهدها، كما علّق المغرّد عبدالسلام الزامل؛ على إحدى الصور قائلاً: زعيم القمة #محمد_بن_سلمان.

وقالت المغرِّدة فدوى الدوسري: بخطوات واثقة عزّز الفخر العظيم بوطن العز والمجد والشموخ.

وقال المغرِّد غالي معلقاً على الصورة التذكارية التي التقطها قادة المجموعة: مكانك في المقدمة وغيرك يناظر موقع أقدامك.

وقال الكاتب أحمد العرفج معلقاً على صور ولي العهد، بعد 24 ساعة ستصبح السعودية القوية العملاقة هي الدولة التي تترأس هذه الدول العشرين.

وكانت قد بدأت، اليوم، أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

ورأس وفد المملكة إلى القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفور وصول سمو ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة، كان في استقباله دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

والتُقطت الصور التذكارية لقادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة.

بعد ذلك توجّه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسة للقمة، حيث بدأت أعمال القمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وسم #محمد_بن_سلمان_في_قمة_العشرين يتصدّر "تويتر" .. ومغرِّدون: عزنا وفخرنا
سبق

تصدّر وسم # محمد_بن_سلمان_في_قمة_العشرين موقع "تويتر"، حيث عبّر من خلاله المغرّدون عن فخرهم واعتزازهم بولي العهد خلال مشاركته في قمة العشرين.

ّ

كما عبَّر المغردون عن فخرهم بالاستقبال غير التقليدي الذي قُوبل به سمو ولي العهد من قادة دول مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية بدءاً من رئيس الوزراء الياباني، مروراً في همسات ترامب، وصولاً الى الحديث الودي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتبادلهم الابتسامات.

وأكّد المواطنون عبر الوسم عن دعمهم خطوات ولي العهد وأنهم معه لتحقيق التغيير والتطور الذي يحلم به، ويقفون معه ضدّ كل مَن يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في الوطن.

وقام المغرِّدون بنشر مئات الصور التي تظهر ولي العهد في قمة العشرين معلّقين عليها بعبارات فخر وعزة.

وقالت المغرِّدة المتوسطة الثالثة هيبة المملكة بقيادة ولي عهدها، كما علّق المغرّد عبدالسلام الزامل؛ على إحدى الصور قائلاً: زعيم القمة #محمد_بن_سلمان.

وقالت المغرِّدة فدوى الدوسري: بخطوات واثقة عزّز الفخر العظيم بوطن العز والمجد والشموخ.

وقال المغرِّد غالي معلقاً على الصورة التذكارية التي التقطها قادة المجموعة: مكانك في المقدمة وغيرك يناظر موقع أقدامك.

وقال الكاتب أحمد العرفج معلقاً على صور ولي العهد، بعد 24 ساعة ستصبح السعودية القوية العملاقة هي الدولة التي تترأس هذه الدول العشرين.

وكانت قد بدأت، اليوم، أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

ورأس وفد المملكة إلى القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفور وصول سمو ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة، كان في استقباله دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

والتُقطت الصور التذكارية لقادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة.

بعد ذلك توجّه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسة للقمة، حيث بدأت أعمال القمة.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
12:52 PM

وسم #محمد_بن_سلمان_في_قمة_العشرين يتصدّر "تويتر" .. ومغرِّدون: عزنا وفخرنا

نشروا مئات الصور وكتبوا العبارات التي أكّدت دعمهم خطوات ولي العهد في تحقيق التطور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تصدّر وسم # محمد_بن_سلمان_في_قمة_العشرين موقع "تويتر"، حيث عبّر من خلاله المغرّدون عن فخرهم واعتزازهم بولي العهد خلال مشاركته في قمة العشرين.

ّ

كما عبَّر المغردون عن فخرهم بالاستقبال غير التقليدي الذي قُوبل به سمو ولي العهد من قادة دول مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية بدءاً من رئيس الوزراء الياباني، مروراً في همسات ترامب، وصولاً الى الحديث الودي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتبادلهم الابتسامات.

وأكّد المواطنون عبر الوسم عن دعمهم خطوات ولي العهد وأنهم معه لتحقيق التغيير والتطور الذي يحلم به، ويقفون معه ضدّ كل مَن يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في الوطن.

وقام المغرِّدون بنشر مئات الصور التي تظهر ولي العهد في قمة العشرين معلّقين عليها بعبارات فخر وعزة.

وقالت المغرِّدة المتوسطة الثالثة هيبة المملكة بقيادة ولي عهدها، كما علّق المغرّد عبدالسلام الزامل؛ على إحدى الصور قائلاً: زعيم القمة #محمد_بن_سلمان.

وقالت المغرِّدة فدوى الدوسري: بخطوات واثقة عزّز الفخر العظيم بوطن العز والمجد والشموخ.

وقال المغرِّد غالي معلقاً على الصورة التذكارية التي التقطها قادة المجموعة: مكانك في المقدمة وغيرك يناظر موقع أقدامك.

وقال الكاتب أحمد العرفج معلقاً على صور ولي العهد، بعد 24 ساعة ستصبح السعودية القوية العملاقة هي الدولة التي تترأس هذه الدول العشرين.

وكانت قد بدأت، اليوم، أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

ورأس وفد المملكة إلى القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفور وصول سمو ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة، كان في استقباله دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

والتُقطت الصور التذكارية لقادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة.

بعد ذلك توجّه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسة للقمة، حيث بدأت أعمال القمة.

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