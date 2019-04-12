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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 6865.74 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 140.50 نقطة ليقفل عند مستوى 6865.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليارات ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 190 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات سايكو، واللجين، ومجموعة السريع، والجوف، وباعظيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات العربي، والسعودي الفرنسي، وبترو رابغ، وينساب، وسبكيم العالمية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.57% و6.68%.


فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، وزين السعودية، وسبكيم العالمية، وسيرا هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 204.16 نقاط ليقفل عند مستوى6082.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 1051 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 6865.74 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 140.50 نقطة ليقفل عند مستوى 6865.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليارات ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 190 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات سايكو، واللجين، ومجموعة السريع، والجوف، وباعظيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات العربي، والسعودي الفرنسي، وبترو رابغ، وينساب، وسبكيم العالمية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.57% و6.68%.


فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، وزين السعودية، وسبكيم العالمية، وسيرا هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 204.16 نقاط ليقفل عند مستوى6082.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 1051 صفقة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
04:07 PM

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 6865.74 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليارات ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 140.50 نقطة ليقفل عند مستوى 6865.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليارات ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 190 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات سايكو، واللجين، ومجموعة السريع، والجوف، وباعظيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات العربي، والسعودي الفرنسي، وبترو رابغ، وينساب، وسبكيم العالمية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.57% و6.68%.


فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، وزين السعودية، وسبكيم العالمية، وسيرا هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 204.16 نقاط ليقفل عند مستوى6082.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 1051 صفقة.

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