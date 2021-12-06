على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى سلطنة عُمان؛ زار وفد من مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، مقر مركز التواصل الحكومي في سلطنة عمان, وذلك في إطار تفعيل سبل التعاون المشترك بين المركزين. ورأس وفد مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، وكيل وزارة الإعلام للتواصل المتحدث الرسمي الدكتور عبدالله المغلوث، فيما مثل الجانب العماني، مديرة المركز جليلة بنت حمد بن سيف الأخزمية، وعدد من منسوبي المركزين. وجرى خلال الزيارة، استعراض طبيعة أعمال المركزين، والمهام والأدوار التي يقومان بها، كما تم عرض التجارب المعرفية في هذا الإطار، وبحث أفكار للتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المركزين.

التواصل الحكومي السعودي يزور نظيره في سلطنة عمان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-06 على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى سلطنة عُمان؛ زار وفد من مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، مقر مركز التواصل الحكومي في سلطنة عمان, وذلك في إطار تفعيل سبل التعاون المشترك بين المركزين.

ورأس وفد مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، وكيل وزارة الإعلام للتواصل المتحدث الرسمي الدكتور عبدالله المغلوث، فيما مثل الجانب العماني، مديرة المركز جليلة بنت حمد بن سيف الأخزمية، وعدد من منسوبي المركزين.

وجرى خلال الزيارة، استعراض طبيعة أعمال المركزين، والمهام والأدوار التي يقومان بها، كما تم عرض التجارب المعرفية في هذا الإطار، وبحث أفكار للتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المركزين.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443 11:17 PM

التواصل الحكومي السعودي يزور نظيره في سلطنة عمان في إطار تفعيل سبل التعاون المشترك بينهما





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على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى سلطنة عُمان؛ زار وفد من مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، مقر مركز التواصل الحكومي في سلطنة عمان, وذلك في إطار تفعيل سبل التعاون المشترك بين المركزين.

ورأس وفد مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، وكيل وزارة الإعلام للتواصل المتحدث الرسمي الدكتور عبدالله المغلوث، فيما مثل الجانب العماني، مديرة المركز جليلة بنت حمد بن سيف الأخزمية، وعدد من منسوبي المركزين.

وجرى خلال الزيارة، استعراض طبيعة أعمال المركزين، والمهام والأدوار التي يقومان بها، كما تم عرض التجارب المعرفية في هذا الإطار، وبحث أفكار للتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المركزين.