شرطة الرياض: الإطاحة بـ 3 متهمين بجرائم التزوير والتزييف في كمين مُحكم بحي النسيم

عرضوا نصف مليون دولار أمريكي للبيع بـ 500 ألف ريال

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بثلاثة متهمين (مواطنين ويمني؛ تراوحت أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس) أحدهم مدرج على قائمة المطلوبين بمطالباتٍ مالية.

وقال المتحدث: جاء ذلك بعد توافر الدلائل على حيازتهم أوراقاً نقدية مزيّفة من فئة الدولار الأمريكي، وقيامهم بعرض نصف مليون دولار أمريكي مزيّفة للبيع بقيمة 500 ألف ريال سعودي.

وأضاف: تمّ القبض عليهم في كمينٍ مُحكم بحي النسيم- شرقي العاصمة الرياض، وضبط الأوراق النقدية المزيّفة بحوزتهم، وجرى توقيفهم واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهم.