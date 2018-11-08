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"تقنية القنفذة " تفتح باب التسجيل ببرنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني

اعتباراً من الأحد المقبل ولمدة أسبوعين.. عبر بوابة القبول

أعلنت الكلية التقنية بالقنفذة عن فتح باب القبول والتسجيل ببرنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ بداية من يوم الأحد ٣-٣-١٤٤٠هـ وسيكون التسجيل متاحاً حتى ١٤-٣-١٤٤٠هـ وذلك عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: ‏https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate

وأكدت وكالة الكلية لشؤون المتدربين بالكلية أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول يوم الأحد ٢٠-٣-١٤٤٠هـ وسيبدأ التدريب للفصل التدريبي الثاني يوم ٣٠-٤-١٤٤٠هـ.

وأوضحت الوكالة: بخصوص الترشيح والقبول ستصل رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب لذلك ينبغي توخي الدقة أثناء تعبئة الطلب عبر الموقع ولن يقبل أوراق أي متدرب بدون التسجيل على الموقع.

وأوضحت بأن المفاضلة بين المتقدمين لبرنامج الدبلوم بناء على معيار النسبة الموزونة والتي تساوي 60% لدرجة الثانوية العامة و40% لاختبار القدرات مع منح حديثي التخرج الأولوية للقبول.

وتشمل التخصصات المتاحة للفصل التدريبي الثاني 1439/1440هـ ما يلي:

تقنية الحاسب الآلي ويشمل تخصصات البرمجيات والدعم الفني، والتقنية الإدارية بتخصصيه التسويق والمحاسبة والتقنية الإلكترونية وتشمل تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم.

وعلى المتقدم اختيار البرنامج المناسب وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني.

ودعت الكلية الراغبين في الختام في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل وأن جميع بيانات وشروط القبول بالكلية. موجودة بالتفصيل وبدقة بالغة على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب.

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"تقنية القنفذة " تفتح باب التسجيل ببرنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني
سبق

أعلنت الكلية التقنية بالقنفذة عن فتح باب القبول والتسجيل ببرنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ بداية من يوم الأحد ٣-٣-١٤٤٠هـ وسيكون التسجيل متاحاً حتى ١٤-٣-١٤٤٠هـ وذلك عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: ‏https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate

وأكدت وكالة الكلية لشؤون المتدربين بالكلية أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول يوم الأحد ٢٠-٣-١٤٤٠هـ وسيبدأ التدريب للفصل التدريبي الثاني يوم ٣٠-٤-١٤٤٠هـ.

وأوضحت الوكالة: بخصوص الترشيح والقبول ستصل رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب لذلك ينبغي توخي الدقة أثناء تعبئة الطلب عبر الموقع ولن يقبل أوراق أي متدرب بدون التسجيل على الموقع.

وأوضحت بأن المفاضلة بين المتقدمين لبرنامج الدبلوم بناء على معيار النسبة الموزونة والتي تساوي 60% لدرجة الثانوية العامة و40% لاختبار القدرات مع منح حديثي التخرج الأولوية للقبول.

وتشمل التخصصات المتاحة للفصل التدريبي الثاني 1439/1440هـ ما يلي:

تقنية الحاسب الآلي ويشمل تخصصات البرمجيات والدعم الفني، والتقنية الإدارية بتخصصيه التسويق والمحاسبة والتقنية الإلكترونية وتشمل تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم.

وعلى المتقدم اختيار البرنامج المناسب وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني.

ودعت الكلية الراغبين في الختام في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل وأن جميع بيانات وشروط القبول بالكلية. موجودة بالتفصيل وبدقة بالغة على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
11:56 PM

"تقنية القنفذة " تفتح باب التسجيل ببرنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني

اعتباراً من الأحد المقبل ولمدة أسبوعين.. عبر بوابة القبول

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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أعلنت الكلية التقنية بالقنفذة عن فتح باب القبول والتسجيل ببرنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ بداية من يوم الأحد ٣-٣-١٤٤٠هـ وسيكون التسجيل متاحاً حتى ١٤-٣-١٤٤٠هـ وذلك عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: ‏https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate

وأكدت وكالة الكلية لشؤون المتدربين بالكلية أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول يوم الأحد ٢٠-٣-١٤٤٠هـ وسيبدأ التدريب للفصل التدريبي الثاني يوم ٣٠-٤-١٤٤٠هـ.

وأوضحت الوكالة: بخصوص الترشيح والقبول ستصل رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب لذلك ينبغي توخي الدقة أثناء تعبئة الطلب عبر الموقع ولن يقبل أوراق أي متدرب بدون التسجيل على الموقع.

وأوضحت بأن المفاضلة بين المتقدمين لبرنامج الدبلوم بناء على معيار النسبة الموزونة والتي تساوي 60% لدرجة الثانوية العامة و40% لاختبار القدرات مع منح حديثي التخرج الأولوية للقبول.

وتشمل التخصصات المتاحة للفصل التدريبي الثاني 1439/1440هـ ما يلي:

تقنية الحاسب الآلي ويشمل تخصصات البرمجيات والدعم الفني، والتقنية الإدارية بتخصصيه التسويق والمحاسبة والتقنية الإلكترونية وتشمل تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم.

وعلى المتقدم اختيار البرنامج المناسب وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني.

ودعت الكلية الراغبين في الختام في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل وأن جميع بيانات وشروط القبول بالكلية. موجودة بالتفصيل وبدقة بالغة على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب.

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