باكستان.. قتيل و8 إصابات في هجوم بقنبلة يدوية على مكتب حكومي

نفَّذه مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية.. ونجحا بالفرار من الموقع

لقي شخص على الأقل مصرعه، وأُصيب ثمانية آخرون، من جراء هجوم نفَّذه مسلحان مجهولان بإلقاء قنبلة يدوية اليوم على مكتب حكومي في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند الباكستاني.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الهجوم وقع في حي "لياقت أباد" بكراتشي عندما ألقى مسلحان مجهولان، يستقلان دراجة نارية، قنبلة يدوية على مكتب برنامج دعم محدودي الدخل؛ ما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص.

وأضافت بأن أحد المصابين فارق الحياة بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى، مشيرة إلى أن المسلحَين نجحا في الفرار من الموقع، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.

ودان حاكم إقليم السند عمران إسماعيل الهجوم، واعتبره عملاً إرهابيًّا جبانًا.