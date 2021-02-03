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روسيا تسلم "الأمن والتعاون" فيديوهات توثق عنف الشرطة بالدول الأعضاء

قالت إن المسؤولين ووسائل الإعلام بهذه البلاد يتجاهلونها ويتهموننا بما يقترفونه

سلمت وزارة الخارجية الروسية، رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وزيرة خارجية السويد "آن لينديه"، الثلاثاء، مواد فيديو، توثق استخدام العنف من قِبل الشرطة ضد المحتجين في دول المنظمة، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أشارت الوزارة في بيان نشر على "فيسبوك" إلى أن الحوادث العديدة من عنف الشرطة بحق المتظاهرين السلميين "يتجاهلها باستمرار المسؤولون ووسائل الإعلام الرئيسة في هذه الدول، ويتهموننا بما يقترفونه!".


وعلم في وقت سابق اليوم أن وزيرة الخارجية السويدية آن لينديه التي تتولى بلادها حاليًا رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وصلت إلى موسكو في زيارة رسمية أجرت في إطارها لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

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روسيا تسلم "الأمن والتعاون" فيديوهات توثق عنف الشرطة بالدول الأعضاء
سبق

سلمت وزارة الخارجية الروسية، رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وزيرة خارجية السويد "آن لينديه"، الثلاثاء، مواد فيديو، توثق استخدام العنف من قِبل الشرطة ضد المحتجين في دول المنظمة، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أشارت الوزارة في بيان نشر على "فيسبوك" إلى أن الحوادث العديدة من عنف الشرطة بحق المتظاهرين السلميين "يتجاهلها باستمرار المسؤولون ووسائل الإعلام الرئيسة في هذه الدول، ويتهموننا بما يقترفونه!".


وعلم في وقت سابق اليوم أن وزيرة الخارجية السويدية آن لينديه التي تتولى بلادها حاليًا رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وصلت إلى موسكو في زيارة رسمية أجرت في إطارها لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
12:25 AM

روسيا تسلم "الأمن والتعاون" فيديوهات توثق عنف الشرطة بالدول الأعضاء

قالت إن المسؤولين ووسائل الإعلام بهذه البلاد يتجاهلونها ويتهموننا بما يقترفونه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سلمت وزارة الخارجية الروسية، رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وزيرة خارجية السويد "آن لينديه"، الثلاثاء، مواد فيديو، توثق استخدام العنف من قِبل الشرطة ضد المحتجين في دول المنظمة، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أشارت الوزارة في بيان نشر على "فيسبوك" إلى أن الحوادث العديدة من عنف الشرطة بحق المتظاهرين السلميين "يتجاهلها باستمرار المسؤولون ووسائل الإعلام الرئيسة في هذه الدول، ويتهموننا بما يقترفونه!".


وعلم في وقت سابق اليوم أن وزيرة الخارجية السويدية آن لينديه التي تتولى بلادها حاليًا رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وصلت إلى موسكو في زيارة رسمية أجرت في إطارها لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

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