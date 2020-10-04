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"ترامب": الأيام المقبلة الاختبار الحقيقي في معركتي ضدّ كورونا

في مقطع فيديو من غرفته بالمستشفى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ في مقطع فيديو من غرفته بالمستشفى، يوم السبت، إنه يشعر بأنه أفضل كثيراً؛ معرباً عن أمله في العودة سريعاً.

وأضاف ترامب: "خلال الأيام القليلة المقبلة أعتقد أنها ستكون الاختبار الحقيقي، لذلك سنرى ما سيحدث".

وأكّد شون كونلي؛ طبيب البيت الأبيض من جانبه أن الرئيس دونالد ترامب؛ لم يتجاوز المرحلة الصعبة بعد، لكن الفريق الطبي يشعر بتفاؤل حذر، مشيراً إلى أن الرئيس لم يصب بارتفاع في درجة الحرارة ولم يحتج إلى أكسجين إضافي، وهو يبلي بلاءً حسناً وأحرز تقدماً كبيراً منذ تشخيصه بفيروس كورونا، ولفت الطبيب إلى أن الرئيس أكمل ليلة أمس جرعة ثانية من عقار ريمديسفير.

من جانب آخر، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس؛ السبت، أن الوزير مايك بومبيو؛ سيختصر رحلته إلى آسيا هذا الأسبوع، في ظل وجود الرئيس دونالد ترامب في المستشفى؛ حيث يتلقى العلاج من جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

دونالد ترامب

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"ترامب": الأيام المقبلة الاختبار الحقيقي في معركتي ضدّ كورونا
سبق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ في مقطع فيديو من غرفته بالمستشفى، يوم السبت، إنه يشعر بأنه أفضل كثيراً؛ معرباً عن أمله في العودة سريعاً.

وأضاف ترامب: "خلال الأيام القليلة المقبلة أعتقد أنها ستكون الاختبار الحقيقي، لذلك سنرى ما سيحدث".

وأكّد شون كونلي؛ طبيب البيت الأبيض من جانبه أن الرئيس دونالد ترامب؛ لم يتجاوز المرحلة الصعبة بعد، لكن الفريق الطبي يشعر بتفاؤل حذر، مشيراً إلى أن الرئيس لم يصب بارتفاع في درجة الحرارة ولم يحتج إلى أكسجين إضافي، وهو يبلي بلاءً حسناً وأحرز تقدماً كبيراً منذ تشخيصه بفيروس كورونا، ولفت الطبيب إلى أن الرئيس أكمل ليلة أمس جرعة ثانية من عقار ريمديسفير.

من جانب آخر، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس؛ السبت، أن الوزير مايك بومبيو؛ سيختصر رحلته إلى آسيا هذا الأسبوع، في ظل وجود الرئيس دونالد ترامب في المستشفى؛ حيث يتلقى العلاج من جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
08:25 AM

"ترامب": الأيام المقبلة الاختبار الحقيقي في معركتي ضدّ كورونا

في مقطع فيديو من غرفته بالمستشفى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ في مقطع فيديو من غرفته بالمستشفى، يوم السبت، إنه يشعر بأنه أفضل كثيراً؛ معرباً عن أمله في العودة سريعاً.

وأضاف ترامب: "خلال الأيام القليلة المقبلة أعتقد أنها ستكون الاختبار الحقيقي، لذلك سنرى ما سيحدث".

وأكّد شون كونلي؛ طبيب البيت الأبيض من جانبه أن الرئيس دونالد ترامب؛ لم يتجاوز المرحلة الصعبة بعد، لكن الفريق الطبي يشعر بتفاؤل حذر، مشيراً إلى أن الرئيس لم يصب بارتفاع في درجة الحرارة ولم يحتج إلى أكسجين إضافي، وهو يبلي بلاءً حسناً وأحرز تقدماً كبيراً منذ تشخيصه بفيروس كورونا، ولفت الطبيب إلى أن الرئيس أكمل ليلة أمس جرعة ثانية من عقار ريمديسفير.

من جانب آخر، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس؛ السبت، أن الوزير مايك بومبيو؛ سيختصر رحلته إلى آسيا هذا الأسبوع، في ظل وجود الرئيس دونالد ترامب في المستشفى؛ حيث يتلقى العلاج من جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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