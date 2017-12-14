النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مثل هذا اليوم من 45 عاماً .. افتتاح الاتصال التلفزيوني المباشر من جدة

عبر المحطة الأرضية للأقمار الصناعية .. البث الأول كان مع الأردن

في مثل هذا اليوم الرابع عشر من ديسمبر 1974 الموافق 30 / 11 / 1394 افتتحت وزارة الإعلام الاتصال التلفزيوني المباشر عبر المحطة الأرضية للأقمار الصناعية في جدة.

وأفادت دارة الملك عبدالعزيز، بأن وزارة الإعلام قامت في الرابع عشر من ديسمبر في عام 1974، بافتتاح الاتصال التلفزيوني المباشر عبر المحطة الأرضية للأقمار الصناعية في جدة لبث واستقبال البرامج التلفزيونية من المملكة إلى العالم الخارجي والعكس.

ولفتت الدارة، في تغريدة لها على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن أول بث مباشر كان بين المملكة وشقيقتها الأردن.

الاتصال التلفزيوني المباشر جدة وزارة الإعلام

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مثل هذا اليوم من 45 عاماً .. افتتاح الاتصال التلفزيوني المباشر من جدة
سبق

في مثل هذا اليوم الرابع عشر من ديسمبر 1974 الموافق 30 / 11 / 1394 افتتحت وزارة الإعلام الاتصال التلفزيوني المباشر عبر المحطة الأرضية للأقمار الصناعية في جدة.

وأفادت دارة الملك عبدالعزيز، بأن وزارة الإعلام قامت في الرابع عشر من ديسمبر في عام 1974، بافتتاح الاتصال التلفزيوني المباشر عبر المحطة الأرضية للأقمار الصناعية في جدة لبث واستقبال البرامج التلفزيونية من المملكة إلى العالم الخارجي والعكس.

ولفتت الدارة، في تغريدة لها على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن أول بث مباشر كان بين المملكة وشقيقتها الأردن.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
11:59 AM

مثل هذا اليوم من 45 عاماً .. افتتاح الاتصال التلفزيوني المباشر من جدة

عبر المحطة الأرضية للأقمار الصناعية .. البث الأول كان مع الأردن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,108

في مثل هذا اليوم الرابع عشر من ديسمبر 1974 الموافق 30 / 11 / 1394 افتتحت وزارة الإعلام الاتصال التلفزيوني المباشر عبر المحطة الأرضية للأقمار الصناعية في جدة.

وأفادت دارة الملك عبدالعزيز، بأن وزارة الإعلام قامت في الرابع عشر من ديسمبر في عام 1974، بافتتاح الاتصال التلفزيوني المباشر عبر المحطة الأرضية للأقمار الصناعية في جدة لبث واستقبال البرامج التلفزيونية من المملكة إلى العالم الخارجي والعكس.

ولفتت الدارة، في تغريدة لها على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن أول بث مباشر كان بين المملكة وشقيقتها الأردن.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,192
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,191
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,560
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,973

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة