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المدينة المنورة.. الإسلامية تكرم الفائزين في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

"العتيبي" أشاد بما حققه المشاركون من تميز وتفوق مستحق بإتقانهم حفظ كلام الله تعالى

استقبل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، المتسابقين الفائزين في مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم والقادمين من الرياض، وذلك بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة مقدمًا لهم الورود.

وفي الفرع الخامس جاء في المركز الأول (٢٨ ألف ريال) زكريا محمد الحميد، وفي الفرع الرابع جاء في المركز الثاني (٣٥ ألف ريال) عبدالله بن محمد الحميد، وفي الفرع الثالث جاء في المركز الأول (٦٠ ألف ريال) أحمد محمد صالح الكناني، وفي الفرع الثاني جاء في المركز الثاني (٨٥ ألف ريال) عبدالعزيز محمد الحميد، وفي الفرع الأول جاء في المركز الأول (١٥٠ ألف ريال) باسل بن بلال بن عبدالحميد نور ولي.

وفي فرع القراءات جاء في المركز الأول (٢٠٠ ألف ريال) محمد بن إبراهيم عبدالسلام إدريس، وهنأ الشيخ وجب بن علي العتيبي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة، الأبناء المشاركين في الجائزة، وفوزهم بالمسابقة وتميُّزهم في حُسن التلاوة والأداء، مشيدًا بما حققوه من إنجاز عظيم، وتفوق مستحق، بإتقانهم حفظ كلام الله تعالى، ومعرفة تفسيره، وقدم التهنئة للفائزين ووالديهم بهذا التفوق والإنجاز.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة المنورة.. الإسلامية تكرم الفائزين في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم
سبق

استقبل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، المتسابقين الفائزين في مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم والقادمين من الرياض، وذلك بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة مقدمًا لهم الورود.

وفي الفرع الخامس جاء في المركز الأول (٢٨ ألف ريال) زكريا محمد الحميد، وفي الفرع الرابع جاء في المركز الثاني (٣٥ ألف ريال) عبدالله بن محمد الحميد، وفي الفرع الثالث جاء في المركز الأول (٦٠ ألف ريال) أحمد محمد صالح الكناني، وفي الفرع الثاني جاء في المركز الثاني (٨٥ ألف ريال) عبدالعزيز محمد الحميد، وفي الفرع الأول جاء في المركز الأول (١٥٠ ألف ريال) باسل بن بلال بن عبدالحميد نور ولي.

وفي فرع القراءات جاء في المركز الأول (٢٠٠ ألف ريال) محمد بن إبراهيم عبدالسلام إدريس، وهنأ الشيخ وجب بن علي العتيبي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة، الأبناء المشاركين في الجائزة، وفوزهم بالمسابقة وتميُّزهم في حُسن التلاوة والأداء، مشيدًا بما حققوه من إنجاز عظيم، وتفوق مستحق، بإتقانهم حفظ كلام الله تعالى، ومعرفة تفسيره، وقدم التهنئة للفائزين ووالديهم بهذا التفوق والإنجاز.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
07:19 PM

المدينة المنورة.. الإسلامية تكرم الفائزين في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

"العتيبي" أشاد بما حققه المشاركون من تميز وتفوق مستحق بإتقانهم حفظ كلام الله تعالى

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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استقبل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، المتسابقين الفائزين في مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم والقادمين من الرياض، وذلك بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة مقدمًا لهم الورود.

وفي الفرع الخامس جاء في المركز الأول (٢٨ ألف ريال) زكريا محمد الحميد، وفي الفرع الرابع جاء في المركز الثاني (٣٥ ألف ريال) عبدالله بن محمد الحميد، وفي الفرع الثالث جاء في المركز الأول (٦٠ ألف ريال) أحمد محمد صالح الكناني، وفي الفرع الثاني جاء في المركز الثاني (٨٥ ألف ريال) عبدالعزيز محمد الحميد، وفي الفرع الأول جاء في المركز الأول (١٥٠ ألف ريال) باسل بن بلال بن عبدالحميد نور ولي.

وفي فرع القراءات جاء في المركز الأول (٢٠٠ ألف ريال) محمد بن إبراهيم عبدالسلام إدريس، وهنأ الشيخ وجب بن علي العتيبي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة، الأبناء المشاركين في الجائزة، وفوزهم بالمسابقة وتميُّزهم في حُسن التلاوة والأداء، مشيدًا بما حققوه من إنجاز عظيم، وتفوق مستحق، بإتقانهم حفظ كلام الله تعالى، ومعرفة تفسيره، وقدم التهنئة للفائزين ووالديهم بهذا التفوق والإنجاز.

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