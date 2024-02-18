النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشهيد الـ"69" للمحافظة.. القنفذة تستقبل جثمان الشهيد الزيلعي

آل شيبان ورؤساء الجهات الأمنية والأهالي والمسؤولون يودعونه لمثواه الأخير

استقبل محافظ ‫القنفذة المكلف محمد بن عبدالرحمن آل شيبان و رؤساء الجهات الأمنية جثمان الشهيد بلغيث عقيل الزيلعي والذي استشهد في الحد الجنوبي وهو الشهيد التاسع والستون من شهداء محافظة القنفذة.

وتفصيلاً وصل جثمان الشهيد الزيلعي اليوم وتمت الصلاة عليه بعد صلاة عصر هذا اليوم في الجامع الكبير بالقنفذة وأدى الصلاة عليه محافظ القنفذة بالإنابة بالإضافة إلى عدد من المشايخ وعدد كبير من الأهالي والمسؤولين، وقد ووري جثمانه الثرى بمقبرة الصالحي بمسقط رأسه بقرية الصالحي شرق محافظة القنفذة.

وعقب الصلاة نقل آل شيبان ورؤساء الجهات الأمنية تعازي القيادة لذوي وأسرة الشهيد الزيلعي ووالده وأشقائه وأقاربه، مشيراً إلى أن ما يقدمه الأبطال من منسوبي القوات المسلحة هو محل فخر واعتزاز الجميع من أبناء هذا الوطن، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد والشهيد بواسع رحمته, وأن يسكنه فسيح جناته, وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم أعرب ذوو الشهيد الزيلعي عن شكرهم وتقديرهم للقيادة على تعزيتهم ومواساتهم، مؤكدين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن الدين والوطن، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل الغالي والنفيس لكل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.



هذا وقد استشهد البطل الجندي بلغيث عقيل موسى الزيلعي أحد منسوبي القوات البرية بمنطقة نجران والتابعة للقوات المسلحة بميدان الشرف والبطولات أثناء أداء واجبه على الحد الجنوبي مدافعاً عن دينه ومليكه ووطنه، رحمه الله وتقبله من الشهداء.

محافظ ‫القنفذة الشهيد بلغيث عقيل الزيلعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشهيد الـ"69" للمحافظة.. القنفذة تستقبل جثمان الشهيد الزيلعي
سبق

استقبل محافظ ‫القنفذة المكلف محمد بن عبدالرحمن آل شيبان و رؤساء الجهات الأمنية جثمان الشهيد بلغيث عقيل الزيلعي والذي استشهد في الحد الجنوبي وهو الشهيد التاسع والستون من شهداء محافظة القنفذة.

وتفصيلاً وصل جثمان الشهيد الزيلعي اليوم وتمت الصلاة عليه بعد صلاة عصر هذا اليوم في الجامع الكبير بالقنفذة وأدى الصلاة عليه محافظ القنفذة بالإنابة بالإضافة إلى عدد من المشايخ وعدد كبير من الأهالي والمسؤولين، وقد ووري جثمانه الثرى بمقبرة الصالحي بمسقط رأسه بقرية الصالحي شرق محافظة القنفذة.

وعقب الصلاة نقل آل شيبان ورؤساء الجهات الأمنية تعازي القيادة لذوي وأسرة الشهيد الزيلعي ووالده وأشقائه وأقاربه، مشيراً إلى أن ما يقدمه الأبطال من منسوبي القوات المسلحة هو محل فخر واعتزاز الجميع من أبناء هذا الوطن، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد والشهيد بواسع رحمته, وأن يسكنه فسيح جناته, وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم أعرب ذوو الشهيد الزيلعي عن شكرهم وتقديرهم للقيادة على تعزيتهم ومواساتهم، مؤكدين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن الدين والوطن، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل الغالي والنفيس لكل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.



هذا وقد استشهد البطل الجندي بلغيث عقيل موسى الزيلعي أحد منسوبي القوات البرية بمنطقة نجران والتابعة للقوات المسلحة بميدان الشرف والبطولات أثناء أداء واجبه على الحد الجنوبي مدافعاً عن دينه ومليكه ووطنه، رحمه الله وتقبله من الشهداء.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
08:46 PM

الشهيد الـ"69" للمحافظة.. القنفذة تستقبل جثمان الشهيد الزيلعي

آل شيبان ورؤساء الجهات الأمنية والأهالي والمسؤولون يودعونه لمثواه الأخير

A A A
علي السحاري - القنفذة
5
5,876

استقبل محافظ ‫القنفذة المكلف محمد بن عبدالرحمن آل شيبان و رؤساء الجهات الأمنية جثمان الشهيد بلغيث عقيل الزيلعي والذي استشهد في الحد الجنوبي وهو الشهيد التاسع والستون من شهداء محافظة القنفذة.

وتفصيلاً وصل جثمان الشهيد الزيلعي اليوم وتمت الصلاة عليه بعد صلاة عصر هذا اليوم في الجامع الكبير بالقنفذة وأدى الصلاة عليه محافظ القنفذة بالإنابة بالإضافة إلى عدد من المشايخ وعدد كبير من الأهالي والمسؤولين، وقد ووري جثمانه الثرى بمقبرة الصالحي بمسقط رأسه بقرية الصالحي شرق محافظة القنفذة.

وعقب الصلاة نقل آل شيبان ورؤساء الجهات الأمنية تعازي القيادة لذوي وأسرة الشهيد الزيلعي ووالده وأشقائه وأقاربه، مشيراً إلى أن ما يقدمه الأبطال من منسوبي القوات المسلحة هو محل فخر واعتزاز الجميع من أبناء هذا الوطن، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد والشهيد بواسع رحمته, وأن يسكنه فسيح جناته, وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم أعرب ذوو الشهيد الزيلعي عن شكرهم وتقديرهم للقيادة على تعزيتهم ومواساتهم، مؤكدين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن الدين والوطن، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل الغالي والنفيس لكل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.



هذا وقد استشهد البطل الجندي بلغيث عقيل موسى الزيلعي أحد منسوبي القوات البرية بمنطقة نجران والتابعة للقوات المسلحة بميدان الشرف والبطولات أثناء أداء واجبه على الحد الجنوبي مدافعاً عن دينه ومليكه ووطنه، رحمه الله وتقبله من الشهداء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,675
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,781
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,400
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,778

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة