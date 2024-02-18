الشهيد الـ"69" للمحافظة.. القنفذة تستقبل جثمان الشهيد الزيلعي

آل شيبان ورؤساء الجهات الأمنية والأهالي والمسؤولون يودعونه لمثواه الأخير

استقبل محافظ ‫القنفذة المكلف محمد بن عبدالرحمن آل شيبان و رؤساء الجهات الأمنية جثمان الشهيد بلغيث عقيل الزيلعي والذي استشهد في الحد الجنوبي وهو الشهيد التاسع والستون من شهداء محافظة القنفذة.



وتفصيلاً وصل جثمان الشهيد الزيلعي اليوم وتمت الصلاة عليه بعد صلاة عصر هذا اليوم في الجامع الكبير بالقنفذة وأدى الصلاة عليه محافظ القنفذة بالإنابة بالإضافة إلى عدد من المشايخ وعدد كبير من الأهالي والمسؤولين، وقد ووري جثمانه الثرى بمقبرة الصالحي بمسقط رأسه بقرية الصالحي شرق محافظة القنفذة.



وعقب الصلاة نقل آل شيبان ورؤساء الجهات الأمنية تعازي القيادة لذوي وأسرة الشهيد الزيلعي ووالده وأشقائه وأقاربه، مشيراً إلى أن ما يقدمه الأبطال من منسوبي القوات المسلحة هو محل فخر واعتزاز الجميع من أبناء هذا الوطن، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد والشهيد بواسع رحمته, وأن يسكنه فسيح جناته, وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



من جانبهم أعرب ذوو الشهيد الزيلعي عن شكرهم وتقديرهم للقيادة على تعزيتهم ومواساتهم، مؤكدين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن الدين والوطن، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل الغالي والنفيس لكل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.





هذا وقد استشهد البطل الجندي بلغيث عقيل موسى الزيلعي أحد منسوبي القوات البرية بمنطقة نجران والتابعة للقوات المسلحة بميدان الشرف والبطولات أثناء أداء واجبه على الحد الجنوبي مدافعاً عن دينه ومليكه ووطنه، رحمه الله وتقبله من الشهداء.