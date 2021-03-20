بعد فيديو الاعتداء على امرأة وسلبها.. شرطة الرياض تقبض على الجاني ومعاونيه

إجراءات الاستدلال الأولية تشير إلى تورطهما في الترصد للمرأة أثناء خروجها من المنزل

أعلنت شرطة منطقة الرياض، عن القبض على ثلاثة أشخاص؛ لتورطهم في جريمة الاعتداء والسلب على مقيمة باكستانية في أحد أحياء الرياض.

وتفصيلًا، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية بشرطة المنطقة من مقيمة باكستانية الجنسية، عن تعرضها للاعتداء والسلب، وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحادثة؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، والقبض على مواطن آخر ومقيم من الجنسية التشادية في العقد الثالث من العمر.

وذكر أن إجراءات الاستدلال الأولية تشير إلى تورطهما في الترصد للمرأة أثناء خروجها من المنزل ومساعدة الجاني في الهرب من الموقع باستخدام مركبتهما.

وأضاف: تم توقيفهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة.